Com um início de temporada marcado pela oscilação, com o técnico Felipe Conceição ainda em busca da melhor formação para a equipe, o Cruzeiro carrega um atípico jejum.

Nos seis jogos disputado no período, sendo cinco pelo Campeonato Mineiro e um pela Copa do Brasil, a Raposa não balançou as redes nenhuma vez no primeiro tempo.

Os cinco gols do time celeste nesta temporada foram marcados na segunda etapa dos confrontos. (Confira a lista abaixo)

Se somarmos os dois últimos duelos pela Série B, encerrada no final de janeiro, tal marca chega a oito jogos.

Tentativas

Se o sistema ofensivo da equipe celeste ainda não engrenou neste começo de trabalho de Felipe Conceição, não foi por inércia do treinador.

Nos seis jogos da Raposa no período, o comandante tentou diversas formações, com diferentes peças, mas ainda sem conseguir a efetividade necessária para produzir e concretizar oportunidades claras de gol.

Dos onze atacantes disponíveis no atual plantel do Cruzeiro, sete já receberam oportunidades: Marcelo Moreno, Thiago, Rafael Sóbis, Felipe Augusto, Airton, Bruno José e William Pottker.

As exceções são os jovens Welinton, Stênio, Gui Mendes e Zé Eduardo. Esse último, ainda afastado, em razão de uma alteração cardíaca.

Dos atacantes, apenas Moreno (de pênalti) e Felipe Augusto balançaram as redes na temporada.

Os outros tentos do time celeste foram marcados pelo zagueiro Manoel, pelo lateral-direito Rául Cáceres e pelo meia Marcinho.

Meio campo

Além dos homens de frente, o meio-campo, também essencial na construção das jogadas, também vem sendo alvo de várias experiências de Felipe Conceição.

Nos cinco primeiros confrontos disputados no ano, Conceição revezou Marcinho e Claudinho na armação da equipe.

O rendimento aquém do esperado de ambos fez com o que o treinador utilizasse – também sem sucesso – Alan Ruschel, lateral-esquerdo de origem, como meio-campo central da equipe celeste na derrota por 1 a 0 para o América, no último domingo (21).

Com a paralisação do Campeonato Mineiro até o dia 1ª de abril, a comissão técnica terá mais um tempo para trabalhar a equipe e buscar alternativas para melhorar o poderio ofensivo do time.

Até o momento, a Raposa está fora do G-4 do Estadual, ocupando a quinta colocação, com sete pontos.

Confira os jogos e gols do Cruzeiro nesta temporada: