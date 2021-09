Depois de 12 jogos de invencibilidade, sendo deles sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro voltou a ser derrotado na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (26), a Raposa foi superada pelo CSA, por 2 a 1, de virada, no Independência.

O revés deixou o Cruzeiro em situação extremamente complicada para pensar em acesso para a Série A. A desvantagem para o quarto colocado segue em 13 pontos, já que o CRB perdeu para o Avaí. Porém, agora restam 12 rodadas para o time de Luxemburgo tentar uma arrancada com aproveitamento próximo de 100%.

Além disso, a proximidade da zona de rebaixamento volta a ameaçar. Em relação ao Z-4, a distância cruzeirense é de apenas cinco pontos.

CSA impôs ao Cruzeiro o fim de uma invencibilidade de 12 partidas

Volta a BH

A partida deste domingo marcou o reencontro do Cruzeiro com a torcida belo-horizontina depois de dois jogos como mandante na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Embora tenha sido empurrado pela torcida no Independência, a equipe encontrou dificuldades para criar oportunidades de gol.

Aos 21 minutos, Felipe Azevedo teve boa chance para abrir o placar ao invadir a área e chutar com força, mas o goleiro Thiago Rodrigues conseguiu a defesa.

Já aos 40, Matheus Pereira cruzou do lado esquerdo, e Claudinho, na segunda trave, desviou para colocar o Cruzeiro em vantagem: 1 a 0.

Virada do CSA

O Cruzeiro foi para o intervalo com o placar favorável, mas não conteve a reação do CSA por muito tempo. Logo aos 4 minutos da etapa final, Gabriel lançou para Yuri, que, entre os zagueiros da Raposa, dominou e tocou na saída de Fábio: 1 a 1.

O empate já seria ruim para o time comandado por Vanderlei Luxemburgo, mas os alagoanos deixaram o cenário ainda pior. Aos 18 minutos, Iury Castilho completou cruzamento nas costas de Cáceres, virando o placar: 2 a 1.

No fim, o Cruzeiro ainda perdeu o atacante Rafael Sóbis, expulso por reclamação logo depois de receber o cartão amarelo.

Próximos compromissos

O Cruzeiro volta a campo nesta quarta-feira (29), às 19h, em Campinas. Já o CSA recebe a Ponte Preta, às 21h30, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1

Fábio; Rômulo, Léo Santos, Ramon e Matheus Pereira; Adriano (Giovanni), Rômulo (Marco Antônio) e Lucas Ventura (Ariel Cabral); Felipe Augusto (Vitor Leque), Thiago (Rafael Sóbis) e Claudinho

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

CSA 2

Thiago Rodrigues; Cristovam, Matheus Felipe, Lucão e Kevyn (Éverton Silva); Geovane, Yuri (Silas) e Gabriel (Renato Cajá); Marco Túlio, Iury Castilho (Giva Santos) e Bruno Mota

Técnico: Mozart

DATA: 26 de setembro de 2021 (domingo)

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Anderson José de Moraes Coelho, todos de São Paulo

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

CARTÕES AMARELOS: Thiago, Ariel Cabral, Matheus Pereira, Rafael Sóbis e Cáceres (Cruzeiro); Cristovam (CSA)

CARTÃO VERMELHO: Rafael Sóbis

GOLS: Claudinho (Cruzeiro), aos 40 minutos do primeiro tempo; Yuri (CSA), aos 4, e Iury Castilho (CSA), aos 18 minutos do segundo tempo