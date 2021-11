Nesta terça-feira (16), o departamento médico do Cruzeiro informa que os atacantes Vitor Leque e Keke estão lesionados e não participarão do próximo duelo do clube na Série B. A partida será contra o Sampaio Corrêa, em São Luís (MA), na próxima quinta-feira (18). Os dois jogadores também não disputarão o último jogo do campeonato, no dia 28, contra o Náutico.

Na partida contra o Vitória, no último domingo (14), Vitor Leque sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o primeiro tempo. Ele foi submetido a exames nesta terça-feira e a lesão foi identificada, mas sem indicação cirúrgica. O jogador já está em tratamento com a equipe médica do Cruzeiro.

Por sua vez, Keké apresenta um edema ósseo no pé direito e não tem participado dos treinamentos na Toca da Raposa.

Vitor Leque fez dois gols em nove jogos e vem sendo titular do time comandado por Vanderlei Luxemburgo. Já Keké, em quatro partidas, não chegou a marcar.