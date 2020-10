Não bastasse integrar a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem dois desfalques consideráveis na sua tentativa de reação na competição sob o comando de Luiz Felipe Scolari, pois o lateral-esquerdo Matheus Pereira e o atacante Arthur Caíke se machucaram no empate por 1 a 1 com o Náutico, no último domingo (25), no Recife.

Na manhã desta terça-feira (27), a assessoria de imprensa do clube informou que “Matheus Pereira teve constatado um estiramento no ligamento do joelho esquerdo, enquanto Arthur Caike sofreu estiramento muscular na coxa direita. Ambos já iniciaram o tratamento na Toca da Raposa II”.

Principal revelação do Cruzeira nesta Série B, Matheus Pereira vai desfalcar o time nas próximas partidas por lesão Principal revelação do Cruzeira nesta Série B, Matheus Pereira vai desfalcar o time nas próximas partidas por lesão

Matehus Pereira é a principal revelação do Cruzeiro nesta Série B e resolveu o problema da lateral esquerda, pois tem bom poder de marcação e boa chegada ao ataque. Com a sua ausência, a tendência é de que Patrick Brey, reintegrado ao grupo após uma negociação frustrada, assuma a condição de titular.

Arthur Caíke, apesar de não ter ainda conseguido um grande desempenho com a camisa cruzeirense, é até agora o principal atacante do time na competição.

Além disso, ele é o artilheiro do Cruzeiro nesta Série B, com três gols. Sua vaga deve ser ocupada por Airton, autor do gol de empate diante do Náutico.

O Cruzeiro não informa o tempo de recuperação dos dois jogadores.

Retorno

Um reforço que Luiz Felipe Scolari ganha é o zagueiro Manoel, que vinha sendo o capitão da equipe, mas ficou de fora das partidas do time sob o comando do novo treinador por ter testado positivo para a Covid-19.

Segundo a assessoria de imprensa do clube, “Manoel retomou as atividades com o restante do grupo nesta terça-feira. O zagueiro havia testado positivo para Covid-19 nos exames protocolares realizados antes da partida contra o Operário e, desde então, ficou em isolamento em sua residência. Como se manteve assintomático nos últimos dez dias, o atleta foi liberado para o retorno aos treinos, conforme orienta o protocolo”.