O técnico Abel Braga ganha um desfalque considerável para dois confrontos diretos que o Cruzeiro terá neste mês de outubro na sua briga contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez convocado pelo técnico português Carlos Queiroz para defende a seleção da Colômbia, em amistosos contra o Chile, dia 12, na Espanha, e Argélia, dia 15, na França, o lateral-direito Orejuela não enfrentará Fluminense e Chapecoense, clubes que também ocupam a parte de baixo da classificação da Série A.

Orejuela enfrenta o Internacional neste sábado (5), às 21h, no Mineirão, e depois viaja para se apresentar à seleção colombiana. Assim, ele não enfrenta o Fluminense, dia 9, às 21h30, também no Gigante da Pampulha, pela 24ª rodada.

Em 13 de outubro, um domingo, o Cruzeiro encara a hoje lanterna Chapecoense, às 19h, na Arena Condá, e também não contará com o lateral-direito colombiano, que ficará de fora ainda do jogo contra o São Paulo, dia 16 de outubro, às 21h, no Mineirão.

Orejuela só poderá ser escalado novamente por Abel Braga em 19 de outubro, quando o Cruzeiro encara o Corinthians, às 19h, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este ano há reservadas ainda mais duas datas para amistosos de seleções em novembro. As datas são 14 e 19, sendo que neste período, Orejuela, caso seja novamente convocado por Carlos Queiroz, deve perder apenas uma partida, dia 16 ou 17, contra o Avaí, no Mineirão, pela 34ª rodada. Este jogo também é um confronto direto contra o rebaixamento, pois o time catarinense atualmente é vice-lanterna do Brasileirão.