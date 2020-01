O Cruzeiro está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E a desclassificação se deu com contornos de dramaticidade: nos pênaltis. Após 0 a 0 com o Oeste no tempo normal, o time celeste perdeu a disputa de penalidades por 3 a 1, na noite desta terça-feira (14), na Arena Barueri, pela terceira fase do torneio.

Os mineiros converteram apenas uma cobrança, com Pedro Bicalho, e desperdiçou três chances com Alejandro, Jonathan e Thiago. O oponente marcou com Jaba, Reifit e Welliton; Kauê parou em Denivys.

Esta foi a segunda vez que a Raposa enfrentou o Oeste na competição. Na fase de grupos, o Cruzeiro havia vencido, por 3 a 1. Nesta terça, porém, não teve a mesma competência – e sorte –, dando adeus à Copinha.

A equipe azul deixa o torneio de forma invicta. Em cinco partidas realizadas, venceu quatro e empatou uma, justamente o jogo desta noite.

O Cruzeiro terminou como líder do grupo 27, com três vitórias, em cima de Trindade (1 a 0), o Sergipe (3 a 0) e o Oeste (3 a 1), e levou a melhor sobre o Sport, por 1 a 0, na segunda fase, antes de ser eliminado nos pênaltis.