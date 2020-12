O Cruzeiro entrará em campo na próxima terça-feira (29), para encarar o Cuiabá, às 21h30, no Independência, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na 12ª posição, pois nesta segunda-feira (28) o time perderá uma colocação na classificação após o confronto entre Brasil-RS e Confiança, às 17h, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas-RS.

Mas esta não é a pior notícia para o torcedor cruzeirense na semana em que o clube completará 100 anos. O aniversário, no próximo sábado (2), poderá ser “comemorado” com a Raposa colada novamente na zona de rebaixamento da Segundona, pelo menos em pontos.

O Cruzeiro, de Felipão, não tem conseguido bons resultados nas últimas rodadas da Série B e pode se aproximar da zona de rebaixamento na próxima rodada, que será disputada entre 29/12/2020 e 4/1/2021

Se vencer o terceiro colocado Cuiabá nesta terça-feira, a vantagem em relação ao 17º colocado, que abre o Z-4, será, no mínimo, dos cinco pontos atuais.

Mas em caso de empate ou derrota, o fantasma do descenso pode voltar a fazer parte da rotina cruzeirense nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro.

Hoje, segundo os cálculos do site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de queda do Cruzeiro são insignificantes (0,79%).

Mas esses números mudam a cada rodada, e para não ver o percentual do rebaixamento crescer, sem depender de resultados dos times que estão abaixo dele na tabela de classificação, o time de Luiz Felipe Scolari precisa derrotar o terceiro colocado Cuiabá.

Projeções

A projeção do aproveitamento de 37,6% que têm Figueirense (16º) e Náutico (17º) para as 38 rodadas da Série B dá 43 pontos, marca que o Cruzeiro alcança com mais uma vitória nas sete partidas que tem pela frente na competição.

Em 2019, com os 40 pontos que a Raposa já soma, uma equipe se salvou do rebaixamento, mas este ano isso dificilmente acontecerá, sendo de apenas 1,5% as chances, segundo a UFMG.

Com duas vitórias nas sete partidas que restam, o time de Felipão terá mais de 96% de chances de evitar o descenso, e a história da Segunda Divisão nacional por pontos corridos mostra que é raro um time cair superando a marca dos 45 pontos. Desde 2006, em 14 edições, a marca do rebaixamento foi acima deste número apenas quatro vezes.

De toda forma, na próxima rodada, a 32ª, que irá durar quase uma semana, com jogos entre 29 de dezembro de 2020 e 4 de janeiro de 2021, o Cruzeiro pode viver uma reaproximação do Z-4 caso não derrote os cuiabanos. E este está longe de ser o presente que a China Azul esperava no centenário do clube.

