O Cruzeiro pode perder nos próximos dias uma promessa de suas categorias de base. O volante Rômulo, emprestado à Raposa pelo Desportivo Brasil, não teve os seus direitos econômicos adquiridos pelo clube celeste, e, como o contrato do jogador já terminou, o meio-campista sequer se reapresentou para os trabalhos na Toca I nesta segunda-feira (2).

A diretoria do Cruzeiro tinha até novembro para exercer o direito de compra e pagar cerca de R$ 700 mil para garantir a permanência do jogador, ficando com mais 50% do atleta. Como não comprou outra parte da fatia dos direitos de Rômulo (ficará apenas com 10%), agora uma eventual permanência do jogador na Toca depende de conversas com o Desportivo Brasil, que tem outras propostas de grandes clubes na mão.

Segundo apurou o Hoje em Dia, pelo menos três clubes estão interessados no jogador: o Fluminense, o Flamengo e o arquirrival Atlético.

Rômulo chegou ao Cruzeiro junto de outros dois jogadores que também foram emprestados pelo Desportivo Brasil: o meia Maurício e o volante Éderson. Esses permaneceram e o clube estrelado exerceu o direito de compra após o empréstimo.

Ainda de acordo com informações apuradas pela reportagem, Rômulo está inscrito pelo Cruzeiro para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020. Com a sua iminente saída da Raposa, o volante, nascido no ano 2000 (período limite para a disputa da Copinha do ano que vem), perderá a competição pela impossibilidade de ser inscrito por outro clube.