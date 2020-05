No Campeonato Brasileiro do ano passado, a torcida cruzeirense provocou muita confusão em alguns jogos do clube no MIneirão, sendo o caso mais grave contra o Palmeiras, quando o rebaixamento foi decretado. No total, a Raposa terá de disputar sete partidas com portões fechados, com a pena imposta pelo STJD sendo cumprida na Série B

O Cruzeiro pode cumprir a pena de sete jogos com portões fechados, imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por causa de problemas provocados pela sua torcida nas partidas contra Atlético, CSA e Palmeiras, na Série A do ano passado, em confrontos da Série B deste ano que não tenham público por causa da pandemia pelo novo coronavírus.

A volta do futebol no Brasil ainda está carregada de dúvidas em relação a data, mas o que parece certo é que os jogos começarão sem a presença de público.

Como isso deve durar, pelo menos, até o início da Série B, o Hoje em Dia ouviu especialistas no assunto. Um deles, auditor do próprio Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que preferiu não se identificar, pois sua opinião poderia ser encarado como um voto antecipado sobre uma questão que pode acabar indo para o Tribunal.

“Esta definição cabe à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) é quem decide sobre o cumprimento das penas impostas pelo STJD. Mas acredito que estará, pois a lei é cumprir na primeira competição subsequente. Não começou a cumprir contra o CRB, na Copa do Brasil, por causa de um efeito suspensivo”, explica o auditor.

O CBDF dá à CBF a determinação de indicar em qual competição o clube irá cumprir pena imposta pelo STJD, que não tem o poder de determinar o cumprimento da punição. CLIQUE PARA AMPLIAR O CBDF dá à CBF a determinação de indicar em qual competição o clube irá cumprir pena imposta pelo STJD, que não tem o poder de determinar o cumprimento da punição.

Inédito

Para Louis Dolabela, especialista em direito esportivo e ex-auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD/MG), o Cruzeiro vive uma situação que ele nunca ouviu falar: “É uma situação inédita. Entendo que, iniciada a Série B, mesmo que sem público, está se cumprindo a pena. Se a não venda de ingressos decorre de determinação do poder público, tem de ser acatada. O STJD ou a própria CBF podem questionar, que não significaria cumprimento de pena, mas com certeza caberia uma discussão jurídica”.

Dolabela reforça que cabe à CBF a definição do cumprimento de pena imposta pelo STJD e que o Cruzeiro, para se resguardar, com certeza fará uma consulta à entidade para tirar suas dúvidas em relação ao assunto.

Tabela

A indefinição relativa à volta dos treinamentos ainda existe, embora as férias coletivas dos jogadores já tenha sido encerrada, e em relação aos jogos ela é ainda maior. E a Série B só começará após o fim dos estaduais, que ainda precisam de seis datas para serem concluídos.

De toda forma, é real a chance de todas as divisões do Campeonato Brasileiro começarem sem público nos jogos. No caso do Cruzeiro, que tem uma pena de sete partidas com portões fechados, ele terá completado este número de confrontos como mandante na 12ª rodada, quando recebe a Ponte Preta.

Confira todos os jogos do Cruzeiro na Série A:

1ª rodada

Cruzeiro x Botafogo-SP



2ª rodada

Guarani x Cruzeiro



3ª rodada

Figueirense x Cruzeiro



4ª rodada

Cruzeiro x Chapecoense



5ª rodada

Confiança x Cruzeiro



6ª rodada

Cruzeiro x América



7ª rodada

Brasil x Cruzeiro



8ª rodada

Cruzeiro x CRB



9ª rodada

Cruzeiro x Vitória



10ª rodada

CSA x Cruzeiro



11ª rodada

Cruzeiro x Avaí



12ª rodada

Cruzeiro x Ponte Preta



13ª rodada

Cuiabá x Cruzeiro



14ª rodada

Cruzeiro x Sampaio Corrêa



15ª rodada

Oeste x Cruzeiro



16ª rodada

Cruzeiro x Juventude



17ª rodada

Operário x Cruzeiro



18ª rodada

Náutico x Cruzeiro



19ª rodada

Cruzeiro x Paraná



20ª rodada

Botafogo x Cruzeiro



21ª rodada

Cruzeiro x Guarani



22ª rodada

Cruzeiro x Figueirense



23ª rodada

Chapecoense x Cruzeiro



24ª rodada

Cruzeiro x Confiança



25ª rodada

América x Cruzeiro



26ª rodada

Cruzeiro x Brasil



27ª rodada

CRB x Cruzeiro



28ª rodada

Vitória x Cruzeiro



29ª rodada

Cruzeiro x CSA



30ª rodada

Avaí x Cruzeiro



31ª rodada

Ponte Preta x Cruzeiro



32ª rodada

Cruzeiro x Cuiabá



33ª rodada

Sampaio Corrêa x Cruzeiro



34ª rodada

Cruzeiro x Oeste



35ª rodada

Juventude x Cruzeiro



36ª rodada

Cruzeiro x Operário



37ª rodada

Cruzeiro x Náutico



38ª rodada

Paraná x Cruzeiro