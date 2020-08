A vitória de 1 a 0 do CRB sobre o Oeste em partida que terminou no início da noite desta quarta-feira (12) fez o Cruzeiro perder uma posição na Série B do Campeonato Brasileiro, caindo do 17º para o 18º lugar. Apesar da queda, o time do técnico Enderson Moreira deixa a zona de rebaixamento caso vença o Figueirense no próximo domingo (16), às 16h, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. E, matematicamente, existe a chance de subir até dez posições na tabela, claro dependendo dos resultados dos times que estão à sua frente. O confronto fecha a terceira rodada da competição, isso sem considerar a partida Confiança x Avaí, que ainda não tem data confirmada.

A vitória sobre o Guarani, na última terça-feira, em Campinas, manteve o Cruzeiro com 100% de aproveitamento na Série B do Brasileiro e permite ao time subir até dez posições na terceira rodada da competição

Uma vitória em Santa Catarina tira o Cruzeiro do Z-4 da Segundona porque o Figueirense está imediatamente acima dele na classificação, no 17º lugar. Além disso, a Raposa ultrapassa Brasil-RS ou Oeste, Náutico ou CRB, que se enfrentam. Além disso, deixa para trás Confiança e Avaí, que tiveram o jogo entre eles adiado.

Antes do início da Série B, o técnico Enderson Moreira já tinha alertado que o torcedor cruzeirense precisaria de paciência, pois a equipe iria conviver com a zona de rebaixamento nas primeiras rodadas. Isso porque o Cruzeiro começou a competição com seis pontos a menos, por punição imposta pela Fifa, já que o clube deixou de pagar na entidade dívida relativa à contratação do volante Denílson, no segundo semestre de 2016.

Apesar da perda dos seis pontos, as vitórias e gols marcados pelo time nas duas primeiras rodadas valem como critério de desempate. Até agora, além da Raposa, o único time com 100% de aproveitamento na Série B é o líder Juventude, que inclusive seria superado pelo Cruzeiro, não fosse a punição da Fifa.