O Cruzeiro pode ganhar três reforços para o clássico com o América, marcado para o próximo domingo (21), às 16h, no Independência, em duelo da 5ª rodada do Campeonato Mineiro.

Na atividade da manhã desta terça, o zagueiro Manoel e Matheus Neris iniciaram a transição do departamento médico para a preparação física.

O defensor desfalcou a Raposa nos dois últimos jogos, em razão de um desconforto muscular.

Já Neris teve uma lesão no músculo adutor da coxa direita, após ter disputado os dois primeiros jogos do campeonato.

Apesar de avançarem na recuperação, o curto intervalo de tempo até o próximo jogo faz com que a presença de ambos ainda seja incerta no confronto no Horto.

Caso permaneçam de fora, a tendência é de que Eduardo Brock volte a formar a dupla de zaga com Ramon, e que o jovem Adriano novamente seja esolhido para exercer a função de primeiro volante.

Paulo

Quem também pode voltar a ficar à disposição do técnico Felipe Conceição é o zagueiro Paulo.

Liberado nos últimos dias para viajar e acompanhar o enterro do avô, o defensor voltou a Belo Horizonte e aguarda o resultado do teste para a Covid19.

Caso a amostra dê negativo, o jogador voltará a treinar com o restante do elenco.

Com duas vitórias, um empate e uma derrota, o Cruzeiro ocupa a quarta colocação na classificação, com sete pontos.

O Coelho, por sua vez, é o vice-líder do torneio, com nove pontos somados até o momento.