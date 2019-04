Apesar de a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, que teve dias e horários das nove primeiras rodadas definidos na última quarta-feira (3) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), apresentar os jogos do Cruzeiro contra Chapecoense e Corinthians, em 26 de maio e 9 de junho, respectivamente, com local a definir, essas duas partidas podem ser disputadas no Mineirão.

Essa reserva feita pela CBF é pelo fato de o Gigante da Pampulha ser uma das sedes da Copa América, que será disputada no Brasil entre 14 de junho e 7 de julho. E de 30 dias antes a organização da competição já passar a atuar nas arenas que receberão as partidas do torneio entre seleções.

Questionado pela reportagem do Hoje em Dia sobre qual local receberia esses dois jogos, o gerente de futebol do clube, Marcone Barbosa, afirmou: “O Cruzeiro vai jogar contra Chapecoense e Corinthians no Mineirão. Ainda não fomos comunicados por ninguém que o estádio está indisponível.”. O dirigente lembra que no contrato de parceria entre o clube e administradora do Gigante da Pampulha é prevista uma multa quando a arena não pode ser usada pela Raposa, sendo que apenas nas Copas das Confederações e do Mundo isso aconteceu sem custo.

Procurada pela reportagem, a assessoria do Mineirão informou que o estádio está disponível para receber os jogos, e que cabe ao clube e a CBF decidirem juntos o local de mando dos jogos em função da realização da Copa América.

Na tarde desta quinta-feira (4), a assessoria do Comitê Organizador Local da Copa América de 2019 afirmou que as duas partidas podem acontecer no Mineirão, dependendo da avaliação dos técnicos que farão a análise dos gramados quando faltarem 30 dias para a bola rolar na competição de seleções.

“A interferência do Comitê Organizador Local nos estádios é mínima. Eles manterão suas atividades rotineiras e 30 dias antes da competição, em maio, o gramado entrará num período de preparação final para a competição, sendo resguardado e avaliado periodicamente até o início do torneio. A partir do início do período de resguardo é que será possível avaliar com mais exatidão o uso do Mineirão para essas partidas do Cruzeiro. Durante a competição, o Comitê Organizador terá 100% de controle sobre os estádios nos dias de jogo e véspera de jogo. Nos demais dias, haverá um uso compartilhado”, afirma a nota do Comitê Organizador Local.

Como o gramado do Mineirão é de ótima qualidade e não apresenta problemas, dificilmente ele será um dificultador para a liberação do estádio para o Cruzeiro receber Chapecoense e Corinthians.

