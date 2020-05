O elenco do Cruzeiro está perto de retornar aos treinos na Toca II. Quem garante isso é o secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado Pinto, que falou nesta quarta-feira a respeito da liberação do uso do CT.

“Provavelmente vai. Hoje à tarde devemos soltar a resposta para a diretoria do Cruzeiro. Não há porque não possa treinar, desde que todas as medidas sanitárias sejam tomadas, como a testagem dos atletas e de todas as pessoas envolvidas nos cuidados dos atletas e do campo. A nossa equipe de infectologistas está elaborando as normas para que o time celeste possa obedecer", disse o secretário, em entrevista ao programa Chamada Geral, da Rádio Itatiaia.

Após cumprirem férias no mês de abril os jogadores do Cruzeiro retomaram os trabalhos, mas de forma isolada, cada um em sua residência, sob acompanhamento do departamento de futebol e dos profissionais da área de saúde do clube. Desde o fim do mês passado a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) permite que os clubes retomem os treinos após o período de férias.

Entretanto essa decisão da liberação dependa das autoridades de saúde de cada município onde as agremiações são sediadas.

Recentemente, o doutor Sérgio Campolina, diretor do departamento médico cruzeirense, disse que o clube tem todos os protocolos de segurança para o retorno às atividades nos centros de treinamento.

"O objetivo de voltar ao treino não é furar quarentena ou dar passo maior do que poderíamos dar. É algo que pode ser feito com muita segurança. Mais do que isso, vamos fazer avaliação laboratorial e ajudar o universo do futebol (...) Criar um ambiente de segurança, isso é muito importante", disse Campolina na última quinta-feira.