O Cruzeiro finalizou a preparação para a partida contra o Coimbra, amanhã (15) às 16h, no Independência. Como tem sido com os demais jogos da rodada, a torcida celeste não poderá comparecer ao Horto, em função das medidas de prevenção contra o coronavírus COVID-19.

A vitória sobre a equipe de Contagem, que está na penúltima posição da tabela, é fundamental para o Cruzeiro busca se restabelecer novamente no G-4. Hoje o time da Toca figura na quinta posição, com 17 pontos somados

No treino deste sábado, Adilson Batista observou novas peças como o zagueiro Marllon. O atleta que veio emprestado do Corinthians poderá atuar amanhã. O volante Jean, que veio do Palmeiras, também está no radar de Batista, e pode ser relacionado ao lado de Filipe Machado ou Jadson. Na lateral esquerda Rafael Santos pode ser opção para a partida.

Vale lembrar que o Cruzeiro, segue sem poder contar com Leo, que ainda está de molho no departamento médico, devido a contusão. Outra peça fora do jogo é o meia Robinho, que mesmo tendo atuado na derrota por 2 a 0 para o CRB, pela Copa do Brasil, ainda tem feito atividades de fortalecimento após lesões na panturrilha direita e no joelho esquerdo.

Uma possível escalação seria: Fábio; Edilson, Cacá, Marllon e Rafael Santos; Jean, Jadsom, Maurício e Everton Felipe; Thiago e Marcelo Moreno.