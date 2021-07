Se você perguntar a um torcedor do Cruzeiro qual a escalação do time, ele não saberá a resposta. E não é por falta de conhecimento. Nem mesmo o técnico Mozart sabe quais são seus 11 principais, haja vista as constantes mudanças na equipe, seja por carência de qualidade em alguns setores do elenco, suspensões ou lesões. Passadas 11 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, muitos fatores impedem a Raposa de ensaiar a tão sonhada arrancada na competição. Pior: já são cinco partidas seguidas sem vencer (quatro empates e uma derrota).

As ausências do lateral-direito Cáceres (entorse no tornozelo esquerdo) e do zagueiro Ramon (lesão na parte posterior da coxa direita) para o duelo com o Avaí, neste sábado (17), às 16h30, no Mineirão, são os problemas da vez, o que forçará Mozart a alterar o time novamente. Aliado a esse ponto negativo está o futebol abaixo da média desempenhado por outros atletas.

O cenário construído pode fazer com que metade da equipe seja composta pelos reforços da Era Mozart. O zagueiro Léo Santos e o lateral-esquerdo Jean Victor já vêm sendo titulares; o lateral-direito Norberto herdará a vaga de Cáceres; o zagueiro Rhodolfo, que estreou contra o Botafogo, pode assumir um lugar na defesa; e Wellington Nem alimenta a expectativa de ocupar um espaço no ataque, setor tão criticado recentemente.

Isso sem contar que o centroavante Marcelo Moreno deve ganhar uma nova chance, após ter sido preterido por Felipe Conceição. Situação que se assemelha a do meia Marcinho, que quase deixou o clube. E, até certo ponto, a do armador Giovanni, de volta de empréstimo do Avaí.

Nada ainda está definido, e o Cruzeiro terá mais três dias de preparação para o confronto válido pela 12ª rodada da Série B. Até lá, Mozart prometeu buscar soluções para alguns dos problemas que infestam a Toca. As respostas serão dadas nas próximas partidas.

Os reforços da Era Mozart

Rhodolfo: estreou contra o Botafogo

Léo Santos: quatro jogos e um gol

Norberto: quatro jogos

Jean Victor: quatro jogos

Wellington Nem: estreou contra o Botafogo

Dudu: ainda não estreou