Raniel pode ser a novidade do Cruzeiro no jogo deste domingo contra o América pela partida de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. Inicialmente descartado pelo técnico Mano Menezes na sexta-feira, o atacante foi relacionado para a partida que acontece no Independência, às 16h.

O jogador estava fora da equipe desde o fim de fevereiro, por causa de um estiramento na coxa direita, sofrido ainda na oitava rodada do Estadual. Recuperado, ele retomou os trabalhos com o grupo nesta semana. No entanto, na sexta, Mano afirmou que o jogador não estava em seus planos para o jogo deste fim de semana.

A confirmação do nome de Raniel foi feita na tarde deste sábado (30) nas redes sociais do clube. "A comissão técnica confirmou o retorno de Raniel, que está relacionado para a partida contra o América-MG". Raniel deve ser opção no banco de reservas.

"No domingo ainda não", respondeu Mano, ao ser questionado sobre o retorno de Raniel. "Importante essa parada longa faça com que a gente tenha possibilidade de fazer o máximo de retorno possível, para eles entrarem e ganharem esse ritmo, para poder entrar e render bem, que é o que se espera sobre eles", afirmara, citando ainda o meia Thiago Neves, que continua fora.

O lateral-direito Edilson e o meia Rodriguinho devem ser preservados e Orejuela e Rafinha são os prováveis substitutos. David voltou a reclamar de incômodo no tornozelo e não deve ficar nem mesmo no banco.

O restante da equipe deve ser o time que vem atuando, porque Mano encara com muita seriedade o duelo contra o Coelho. O artilheiro Fred, com sete gols, está confirmado.



Com Raniel como opção no banco, o treinador deve escalar a equipe cruzeirense neste domingo com Fábio; Orejuela (Edilson), Dedé, Léo e Egídio (Dodô); Henrique e Lucas Romero (Ariel Cabral); Rafinha (Rodriguinho), Marquinhos Gabriel e David (Raniel); Fred.

O Cruzeiro tem a vantagem de dois resultados iguais pela melhor campanha na primeira fase. E dois tabus cercam a primeira metade do “jogo de 180 minutos”. O dono da casa não consegue vencer um clássico desde o 2 a 1 sobre o Atlético na decisão de 2016. Já o visitante, na década, não conseguiu vencer o rival no Horto num duelo pelas semifinais (há dois anos, empatou sem gols, para garantir a classificação no Mineirão).



Givanildo Oliveira leva dúvidas e deve renovar a aposta em jogadores da base para substituir os mais experientes. Caso de Ronaldo, na lateral direita, na vaga do contundido Leandro Silva. No meio, Juninho é dúvida e Christian pode atuar, mesmo caso de João Paulo, que pode dar espaço a Sávio na esquerda.

E o América entra em campo com uma novidade: a estampa do BMG na camisa, que será patrocinador master do Coelho nos dois jogos das semifinais.