O Cruzeiro poderá saber na noite deste sábado (14) qual será a sua diferença em relação ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque a 21ª rodada da competição, que vem sendo disputada desde a última segunda-feira (9), quando a Raposa empatou por 3 a 3 com o Guarani, no Mineirão, será encerrada com dois jogos entre equipes da parte de cima da tabela.

O confronto que mais interessa ao time de Luiz Felipe Scolari, neste aspecto, é Juventude x Sampaio Corrêa, às 19h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Os gaúchos ocupam a quarta posição, com 34 pontos, dez a mais que os cruzeirenses, e vencendo aumentam essa diferença para 13.

O empate com o Guarani, na última segunda-feira, no Mineirão, foi um resultado desastroso para o Cruzeiro no seu sonho de ainda brigar por uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem

O time maranhense tem 31 pontos, na sexta colocação, e se vencer chega aos mesmos 34 do Juventude, mas entra no G-4 pelo número de vitórias. A questão é que o último jogo atrasado desta Série B é do Sampaio Corrêa. E se ele vence no interior gaúcho, e bate o Náutico, que está na zona de rebaixamento, na próxima terça-feira (17), às 18h, no Castelão, em São Luís, vai aos 37 e também coloca 13 de frente em relação ao Cruzeiro. Assim, o melhor resultado para a Raposa em Caxias do Sul é o empate.

Só com um empate no Alfredo Jaconi, ou com vitória do Juventude, a Raposa saberá sua distância em relação ao grupo que garante o acesso. Se os maranhenses vencerem, será necessário esperar o confronto da próxima terça-feira.

América

O outro jogo que fecha a 21ª rodada na noite deste sábado é entre Cuiabá e América, às 21h30, na Arena Pantanal. Os dois clubes têm 36 pontos, mas o Coelho é vice-líder pelo maior saldo de gols, com os cuiabanos na terceira posição.

Quem vencer se isola na terceira colocação, com 39 pontos, cinco a menos que a líder Chapecoense. Um empate pode fazer com que ambos percam uma posição na tabela, mas isso só acontece se o Juventude bater o Sampaio Corrêa, no Alfredo Jaconi.

Este é o pior cenário para o Cruzeiro. O Cuiabá seria o quarto colocado, com 37 pontos, 13 a mais que a equipe de Luiz Felipe Scolari.

E a projeção do seu aproveitamento para as 38 rodadas daria 70 pontos. Hoje com 24, o Cruzeiro precisaria de 36 para atingir esta marca. São ainda 17 rodadas a serem disputadas. Isso significa 51 pontos e disputa.

Marcar 46 pontos em 51 exige um aproveitamento de 90%. Só como comparação, a líder Chapecoense conquistou 69,8% dos pontos disputados. Se a marca de 62 pontos do ano passado se repetir, a Raposa precisará de 38 pontos. Isso significa 74,5% de aproveitamento. O desafio cruzeirense, na tentativa de volta à Série A do Brasileirão ainda nesta temporada, é gigantesco.