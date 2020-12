Como abriu a 32ª rodada com o empate sem gols com o Cuiabá, na última terça-feira (29), no Independência, e praticamente fecha a 33ª, encarando o Sampaio Corrêa, dia 8 de janeiro, às 21h30, no Castelão, o Cruzeiro corre o risco de entrar em campo em São Luís beirando novamente a zona de rebaixamento.

É matematicamente impossível o Cruzeiro voltar ao Z-4 mesmo com derrota diante da Bolívia Querida, por causa do seu grande número de vitórias, mas o time de Luiz Felipe Scolari pode terminar a 32ª rodada com apenas três pontos de vantagem em relação ao grupo que jogará a Série C do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.

O empate com o Cuiabá (0 a 0), na última terça-feira, no Independência, em mais uma atuação ruim do time de Luiz Felipe Scolari, faz com que o Cruzeiro volta a se preocupar de forma mais direta com o rebaixamento

E este processo pode acontecer aos poucos, para um sofrimento ainda maior da China Azul, com o primeiro confronto acontecendo exatamente no dia do centenário do clube.

No próximo sábado (2), se o Figueirense, que ocupa a 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, vencer o lanterna Oeste, na Arena Barueri, às 18h45, chega aos 38 pontos, três a menos que a Raposa.

No próximo domingo (3), o Vitória, que é 15º colocado com 36 pontos, recebe o Operário-PR, às 18h15, no Barradão, em Salvador. Ganhando, o rubro-negro baiano vai aos 39.

Na próxima segunda-feira (4), o Náutico, que abre o Z-4, ocupando a 17ª posição, faz um dos clássicos nordestinos nesta Série B encarando o Confiança, às 20h, no Batistão, em Aracaju, na partida que fecha a 32ª rodada. Ganhando, o Timbu chega aos 38 pontos, três a menos que o time de Felipão.

Cenário ruim

Cair para a Terceira Divisão seria quase uma façanha do Cruzeiro, pois nos últimos cinco anos, o máximo exigido para se evitar isso foram 45 pontos e a Raposa já soma 41, com 18 ainda por disputar.

Segundo o site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da UFMG, são de apenas 0,87% as chances de queda do estrelado, contra o,40% de retorno à Série A.

Mas não há dúvida de que a pressão sobre o time cruzeirense pode ser maior ainda quando ele entrar em campo para encarar o Sampaio Corrêa, no próximo dia 8. Isso porque quase todos os concorrentes diretos da parte de baixo da tabela já terão jogado pela 33ª rodada.

E assim caminha para ser a reta final do Cruzeiro na Série B. Preocupado com a zona de rebaixamento. Pare evitar isso, os comandados de Felipão precisam vencer, o que conseguiram apenas uma vez nas últimas seis partidas.

A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B