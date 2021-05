A Série A do Campeonato Brasileiro tem várias eras, a última delas iniciada em 2003, com a adoção do sistema de pontos corridos. Desde então, criou-se o ranking mais justo da competição, com a somatória dos pontos dos clubes a cada edição. Primeiro líder dessa classificação, o Cruzeiro, atualmente o sexto colocado, após perder três posições na temporada 2020, pode agora cair para o décimo lugar. Isso é reflexo direto da segunda participação seguida da Raposa na Série B.

Único clube fora do chamado eixo Rio-São Paulo a vencer o Brasileirão por pontos corridos, tem um tricampeonato (2003, 2013 e 2014), o Cruzeiro, apesar do rebaixamento em 2019, seguiu na terceira colocação, atrás apenas de São Paulo e Santos.

A derrota para o Palmeiras, na última rodada da Série A de 2019, decretou a queda do Cruzeiro para a Segunda Divisão

Na edição 2020, a Raposa foi superada pelo campeão Flamengo, pelo vice, Internacional, e também pelo Corinthians.

Agora, em 2021, dificilmente deixará de perder três posições, caindo para o nono lugar. O Grêmio supera o Cruzeiro com mais nove pontos. Para o Fluminense, faltam 30, e para o rival Atlético, 59.

O décimo colocado no ranking dos pontos corridos é o Palmeiras, que precisaria de 71 pontos para superar os celestes.

Histórico

Primeiro líder do ranking, o Cruzeiro perdeu a ponta para o Santos, que tinha sido seu vice em 2003 e foi campeão em 2004.

O Peixe ocupou a liderança até 2007. Neste ano, o São Paulo foi o primeiro bicampeão em sequência nos pontos corridos e tomou a dianteira, com 373 pontos contra 361 do Peixe. O Cruzeiro somava 329.

A liderança foi ampliada em 2008, quando o tricolor paulista chegou ao tri. Desde então, não perderam mais a primeira colocação. A segunda ficou sendo disputada por Santos, Cruzeiro e até Internacional, vice em 2005, 2006 e 2009.

Com o bicampeonato em sequência, em 2013 e 2014, a Raposa tomou a vice-liderança do Peixe, mas as campanhas ruins em 2015 e 2016 fizeram o clube perder a posição.

Se Fluminense e Palmeiras concretizarem a ultrapassagem ao Cruzeiro no ranking, a Raposa será, entre as equipes que já levantaram a taça neste formato, a pior colocada nesta classificação, embora a maior marca celeste no período seja o tri em 2003, 2013 e 2104.

RANKING DOS PONTOS CORRIDOS