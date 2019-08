A 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro tem a marca da recuperação para Cruzeiro e Atlético. Isso porque as duas equipes entram em campo neste domingo (1), às 19h, buscando a reabilitação de resultados ruins na última vez em que entraram em campo pela competição.

O Cruzeiro recebe o Vasco, no Mineirão, e entra em campo muito pressionado, pois até com um empate diante da equipe carioca corre o sério risco de voltar para a zona de rebaixamento.

Este amargo retorno pode acontecer neste sábado (31), caso a Chapecoense vença o vice-líder e pressionado Santos, às 19h, na Arena Condá. Assim, o time catarinense chega aos 17 pontos e abre dois de vantagem em relação à Raposa, que entrará em campo no domingo, no Mineirão, integrando o Z-4 e só deixará o grupo se derrotar a equipe de São Januário.

Esta situação cruzeirense é fruto do empate por 1 a 1 com o Avaí, no último domingo (25), no Rei Pelé, em Maceió, quando o time alagoano chegou ao gol da igualdade já nos acréscimos, num lance em que a defesa do Cruzeiro cometeu uma série de falhas.

Dúvidas

Com a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Internacional, na próxima quarta-feira (4), no Beira-Rio, o técnico Rogério Ceni pode poupar alguns titulares contra o Vasco.

Em Porto Alegre, o Cruzeiro joga com a desvantagem de ter perdido a ida, no Mineirão, por 1 a 0. Assim, precisa pelo menos vencer por um gol de diferença para levar a disputa da vaga na final para os pênaltis.

Atlético

As derrotas para Athletico-PR e Bahia, nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, ambas por 1 a 0, fizeram com que o Atlético perdesse duas posições dentro do G-6 da competição e chegasse à sexta colocação.

E a situação alvinegra pode piorar neste sábado, pois se o Internacional vencer o Botafogo, em partida que será disputada às 21h, no Beira-Rio, ele ultrapassa o Galo, que entrará em campo para encarar o Corinthians, no domingo, às 19h, na Arena Corinthians, em São Paulo, fora do G-6, grupo que garante vaga na Copa Libertadores do ano que vem.

O que pode ser um benefício para o Atlético é o fato de o Corinthians ter jogado na última quinta-feira, contra o Fluminense, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana, quando garantiu passagem para as semifinais da competição, fase onde estará também o Galo.

Diante da proximidade dos dois jogos, é possível que Fábio Carille poupe alguns titulares no confronto da noite destea domingo.

O Atlético garantiu sua classificação na noite da última terça-feira, com um 3 a 1 sobre o La Equidad, da Colômbia, em Bogotá, e o treinador Rodrigo Santana já confirmou que mandará a campo na Arena Corinthians força máxima.