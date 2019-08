Em situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro luta para se afastar da parte de baixo na tabela de classificação da principal competição do país. Com quatro pontos conquistados nos últimos seis que estavam em disputa, a Raposa – 16ª colocada com 15 pontos – dá sinais de que, sob o comando do técnico Rogério Ceni, pode viver dias melhores na sequência do torneio.

Entretanto, para não alcançar uma marca negativa no Brasileirão, o time estrelado precisa continuar pontuando nas partidas que restam no primeiro turno do campeonato. A Raposa precisa somar mais cinco pontos nos três próximos jogos para não igualar o pior primeiro turno do clube na história do Brasileiro de pontos corridos com 20 clubes, que começou a ser disputado em 2006.

Até então, a menor pontuação do Cruzeiro nos primeiros 19 jogos do torneio aconteceu em 2016. Naquela edição, o time estrelado obteve 19 pontos e terminou a primeira parte do torneio na 18ª colocação. No segundo turno, já dirigido por Mano Menezes, a equipe se recuperou e afastou qualquer risco de rebaixamento, encerrando o campeonato na 12º colocação, com 51 pontos.

Até o fim do primeiro turno da atual edição, o time estrelado tem pela frente o Vasco e Grêmio, nos dois próximos domingos, no Mineirão e no Independência, respectivamente, e fecha a primeira parte do Brasileirão contra o Palmeiras, no dia 14 de setembro, em São Paulo.

Confira o desempenho do Cruzeiro nos primeiros turnos do Campeonato Brasileiro desde 2006:

Ano Pontuação Posição 2006 27 pontos 8º 2007 32 pontos 3º 2008 36 pontos 2º 2009 22 pontos 14º 2010 31 pontos 6º 2011 27 pontos 7º 2012 28 pontos 8º 2013 40 pontos 1º 2014 43 pontos 1º 2015 22 pontos 14º 2016 19 pontos 18º 2017 27 pontos 7º 2018 26 pontos 8º

* O Campeonato Brasileiro passou a adotar o atual formato com 20 clubes em disputa a partir de 2006