Para não correr o risco de ficar de fora das semifinais do Módulo I do Campeonato Mineiro pelo segundo ano seguido, o Cruzeiro precisa somar pelo menos dez pontos nos 15 que ainda disputa na fase classificatória da competição. Isso porque o site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da UFMG, calcula que com 18 pontos um clube tem 88% de chances de classificação. Atualmente, a equipe de Felipe Conceição soma oito.

Na última quinta-feira (1), a Raposa voltou a jogar após dez dias de paralisação do Estadual com a expectativa de entrar no G-4, mas acabou foi perdendo uma posição, pois caiu para o sexto lugar com o empate por 0 a 0 com o Tombense, no Mineirão, numa partida em que Fábio foi o melhor em campo, inclusive defendendo um pênalti aos 29 minutos do segundo tempo.

Empate sem gols com o Tombense, na última quinta-feira, no Mineirão, deixou o Cruzeiro na sexta colocação do Módulo I do Campeonato Mineiro

Somar dez pontos nos 15 que ainda disputa significa um aproveitamento de 66,7%, bem superior aos 44,4% que o time tem atualmente. São três vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Nos cinco jogos finais, o Cruzeiro será visitante três vezes, diante de Boa Esporte, Pouso Alegre e Coimbra, sendo esta partida disputada no Estádio Independência. Em compensação, um dos dois jogos como mandante é contra o Atlético, dia 11, no Mineirão, estádio usado também pelo rival. Na última rodada, a Raposa recebe o Patrocinense.

Clássico

Com sete pontos a menos que Atlético e América, que dividem a primeira colocação do Campeonato Mineiro, com o Galo levando a melhor no saldo de gols, se chegar às semifinais, provavelmente o Cruzeiro terá um clássico pela frente na briga por vaga na decisão do título.

Isso porque se atleticanos e americanos marcarem pelo menos sete dos 15 pontos que ainda disputam, o que significa um aproveitamento inferior a 50%, eles só podem ser superados pelo time do técnico Felipe Conceição se ele vencer as cinco partidas que ainda disputa.