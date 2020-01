A marca dos 99 anos do Cruzeiro, que serão comemorados nesta quinta-feira, será o início da venda da camisa da Adidas. A parceira com a multinacional de material esportivo está ameaçada, pois o contrato assinado pela diretoria que renunciou no último dia 20 de dezembro é contestado pelo Núcleo Diretivo Transitório que comanda o clube provisoriamente até que novas eleições sejam marcadas, o que só deve acontecer no meio do ano.

Uma reunião entre as partes está marcada para o próximo dia 9, quando o clube tentará um novo acordo ou romper o contrato. Independentemente da polêmica, o novo uniforme, que foi apresentado oficialmente no último dia 26 de dezembro, em fotos postadas nas redes sociais, agradou à torcida e a expectativa é de um grande volume de venda a partir das 9h desta quinta-feira, quando as peças começam a ser comercializadas.

A nova camisa do Cruzeiro, com a marca da Adidas, começa a ser vendida nesta quinta-feira, a partir das 9h, na lojas oficiais do clube A nova camisa do Cruzeiro, com a marca da Adidas, começa a ser vendida nesta quinta-feira, a partir das 9h, na lojas oficiais do clube

Se a reunião entre Cruzeiro e Adidas levar ao rompimento entre as partes, um acerto que terá de ser feito é como o clube devolverá à empresa os R$ 2,5 milhões que foram antecipados no início de outubro para pagamento de parte da folha de agosto deste ano.

Decisão

Até que aconteça uma decisão sobre a sequência, em outros moldes, como pretende a Raposa, ou a ruptura do vínculo, a venda de material esportivo do Cruzeiro com a marca Adidas, que começa nesta quinta-feira, será regida pelo contrato atual.

Com base nele, a cada camisa vendida, o Cruzeiro irá lucrar R$ 28,80, que representam 24% dos R$ 120 que é o preço da peça ao lojista. Se a compra for efetuada pelo torcedor numa loja oficial, ao preço de R$ 249,99, o clube embolsa mais R$ 17,50, pois tem direito a participação de 7%.

Assim, a Raposa ganha R$ 46,30 em cada camisa oficial da Adidas comprada em suas lojas oficiais. Neste cenário, o clube precisaria vender cerca de 54 mil peças para ter direito a receber os R$ 2,5 milhões que pegou adiantado há três meses para pagar salários atrasados.

A previsão da diretoria anterior do Cruzeiro era vender 200 mil peças da Adidas em 2020, sendo que a grande maioria da camisa de jogo. O que precisa ser comercializado para se pagar a dívida com a multinacional de material esportivo corresponde a cerca de 25% do total.

Peças

Além das camisas de jogo, azul, branca e de goleiro, vários outros produtos com a marca Adidas serão vendidos pelo Cruzeiro, como calções, uniformes de treino e viagem, agasalhos, mochilas, bonés, meias.

Em toda a linha vale a mesma regra. De cada peça, o Cruzeiro tem direito a 24% do preço que a empresa repassa ao lojista. Além disso, se a compra do torcedor for numa loja oficial da Raposa, 7% do valor total também ficam com o clube.