Daqui a três dias, a torcida do Cruzeiro vai conhecer o manto celeste do centenário. E a torcida azul vem manifestando sua ansiedade nas redes sociais, aguardando ao lançamento do uniforme oficial da temporada 2021, confirmado para esta sexta-feira (12).

No entanto, o mistério permanece. A reportagem entrou em contato com duas fontes do clube, mas nenhuma delas deu detalhes. Uma afirmou apenas que a camisa “está sendo guardada a sete chaves”. A outra limitou-se a dizer que “a camisa será à altura da história do clube”.

Nessa segunda (8), inclusive, o Cruzeiro divulgou um vídeo em suas redes sociais, com os dizeres "A camisa que conta nossa história está chegando", o que rendeu milhares de comentários.

Alguns torcedores estão preocupados de que o traje não atenda às suas expectativas.

"Essa diretoria é tão ruim, com uma equipe de Mkt tão ruim, que tenho medo do que virá (que eu esteja errado e corra para comprar a camisa)", escreveu um dos seguidores.

Há torcedores que anseiam pela presença do escudo fechado, enquanto outros esperam que as cinco estrelas é que ganhem destaque.