A ajuda do Cruzeiro ao Deportivo Lara, da Venezuela, seu adversário na segunda rodada do Grupo B da Copa Libertadores, em partida inicialmente marcada para esta quarta-feira (13), mas transferida para a próxima quinta-feira (14), por causa da dificuldade do clube venezuelano em deixar o seu país vai além do fato de concordar com a mudança na tabela e com o apoio que vem demonstrando nas redes sociais.

Num dos contatos entre as duas diretorias, na última terça-feira (12), o problema para que a companhia aérea venzuelana Turpial Airlines trouxesse a delegação do Deportivo Lara era o temor de que não recebesse pelo fretamento da aeronave, que teria de fazer quatro abastecimentos, sendo um deles na Venezuela e outros três no Brasil.

O problema estava no abastecimento da aeronave em Manaus, que seria a escala nas viagens de ida e volta. Com este problema, o Cruzeiro comunicou aos dirigentes do Deportivo Lara que pagaria o combustível consumido na capital amazonense.

Na manhã desta quarta-feira, as informações recebidas pelo clube são de que um avião saiu do Brasil para buscar o Deportivo Lara na Venezuela. E que faria o pouso em Confins por volta das 20h ainda desta quarta-feira.

Diante de toda a novela, e de tantas mudanças, a certeza de que Cruzeiro e Deportivo Lara jogam nesta quinta-feira, às 19h15, no Mineirão, só existirá, quando a delegação venezuelana chegar a Belo Horizonte.

Na manhã desta quarta-feira, o time fez mais um trabalho físico e técnico em Valencia, onde aguarda uma definição em relação ao embarque para iniciar a viagem ao Brasil.