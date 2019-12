O Cruzeiro confirmou na tarde desta quarta-feira sua intenção de jogar com torcida única contra o Palmeiras, na última rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria celeste protocolou nesta tarde o ofício na Federação Mineira de Futebol (FMF) com o pedido para que a partida de domingo, às 16h, tenha venda de ingressos apenas aos torcedores da Raposa.

A FMF confirmou o protocolo da documentação e o departamento de competições da entidade estadual se comunicará com o setor de mesmo nome da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Caberá a entidade nacional a definição do caso.

O Cruzeiro se baseia na decisão de torcida única no jogo Palmeiras e Flamengo, alegando que a rivalidade entre as torcidas cruzeirense e palmeirense poderia gerar problemas no jogo.

A notícia de que o clube mineiro solicitaria que o jogo de domingo tivesse apenas torcedores do Cruzeiro no estádio foi antecipada pelo Hoje em Dia na noite da última terça-feira.

Nesta quinta-feira está marcada uma reunião na FMF para definir os detalhes do jogo entre Cruzeiro e Palmeiras. Portanto, a definição da CBF deve acontecer antes disso.