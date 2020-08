Após aprovar no Conselho Deliberativo, por unanimidade, a venda da Campestre 2, o Cruzeiro publicou edital para a venda do imóvel que está subutilizado pelo clube e poderá ser solução para o pagamento de dívidas. Na última quinta-feira ficou estabelecido o valor inicial para começar a negociar: R$ 13.661.473,50.

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, destacou na sua live, transmitida ao vivo pelo canal oficial do clube no Youtube, que as regras e condições para os interessados estão destacadas no edital. Pessoas físicas e jurídicas poderão enviar propostas, que deverão ser feitas em moeda brasileira, e no prazo de 10 dias, começando a contar do dia 5 de agosto, data da publicação do documento.

O valor por metro quadrado na região onde está localizado o imóvel da Campestre 2 é de R$ 1.350,00.

"Tivemos reunião muito positiva, com todos os cuidados da Covid-19. Os conselheiros perceberam a importância de alienar a sede campestre 2, imóvel hoje que não tem utilidade, dá bastante despesa para o Cruzeiro, na verdade. Lembro que gera déficit de R$ 132 mil reais anual para o Cruzeiro. Destaco que hoje a gente já publicou o edital com os requisitos para a compra do imóvel. Será colocado no site do Cruzeiro", disse Sérgio Santos Rodrigues.

O Cruzeiro informou na Assembleia Extraordinária do Conselho Deliberativo da última segunda-feira que a Campestre 2 dá prejuízo. Atualmente no imóvel funciona um estacionamento terceirizado e a projeção é que o déficit operacional do local em 2020 será pouco superior a R$ 130 mil.

A Campestre 2 tem 9,5 mil metros quadrados de terreno, 6,2 mil metros quadrados de área construída, divididos em dois pavimentos: um de 5 mil metros quadrados e outro de 1, 2 mil m².