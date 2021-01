A vitória por 2 a 1 sobre o Operário-PR, nessa quarta-feira (20), no Independência, livrou o Cruzeiro de qualquer risco de rebaixamento à Série C.

De quebra, o triunfo, construído com gols de Rafael Sóbis e William Pottker, encerrou um jejum de seis jogos sem vitória da Raposa como mandante no Horto.

A última vez em que o time celeste havia somado os três pontos quando teve o Independência como casa, havia sido há mais de dois anos.

Na ocasião, a equipe estrelada venceu a Chapecoense por 3 a 0, com gols de Thiago Neves, Arrascaeta e Dedé, em duelo realizado no dia 21 de outubro de 2018, válido pela 30ª rodada do Brasileirão.

A partida, inclusive, foi disputada em clima de festa, apenas quatro dias depois da conquista do título da Copa do Brasil, sobre o Corinthians, na Neo Química Arena.

Até a vitória dessa quarta, o Cruzeiro havia somado quatro derrotas e dois empates nos jogos seguintes em que mandou no Horto. (Confira a lista abaixo). Os dados são do portal Cruzeiropédia.

Tendo o Mineirão como principal casa, o Cruzeiro anunciou, em dezembro do ano passado, que mandaria os últimos cinco jogos pela Série B no Independência, com o intuito de reduzir despesas.

A diretoria do clube estrelado ainda não confirmou onde mandará seus jogos na próxima temporada.

Novo artilheiro

O confronto com o Operário-PR também registrou outra marca importante do time celeste no estádio.

Ao abrir o placar aos 31 minutos, Rafael Sóbis se isolou na artilharia da Raposa no novo Independência, com sete gols.

Com tento marcado sobre a equipe paranaense, Sóbis ultrapassou Borges, que atuou com a camisa celeste entre 2012 e 2013, e balançou as redes seis vezes na nova era do estádio, que ficou fechado para reformas entre 2009 e 2012.

Três dos gols do camisa 23 foram marcados em sua segunda passagem pela Toca da Raposa II, que começou em novembro de 2020.

Além de marcar contra o Operário, o atacante também tinha deixado sua marca na vitória por 2 a 1 sobre o América, e no empate em 1 a 1 com o CSA, ambos pelo segundo turno desta Série B.

As outras quatro bolas que Sóbis deixou nas redes do novo Independência ocorreram na primeira vez em que o gaúcho atuou com a camisa celeste, entre 2016 e 2018.

Três deles na vitória por 4 a 2 sobre o Internacional, no dia 4 de agosto de 2016, em partida da 18ª rodada do Brasileirão.

Já o último gol de Rafael no Independência, em sua primeira passagem pela Raposa, havia sido no triunfo por 1 a 0 sobre o América, no dia 12 de março de 2017, pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro.

Confira os últimos jogos do Cruzeiro como mandante no Independência:

Cruzeiro 2x1 Operário-PR - 20/01/2021 – 36ª rodada da Série B

Cruzeiro 0x1 Oeste - 13/01/2021 – 34ª rodada Série B

Cruzeiro 0x0 Cuiabá - 29/12/2020 – 32ª rodada Série B

Cruzeiro 1x1 CSA - 15/12/2020 -29ª rodada Série B

Cruzeiro 0x1 Coimbra - 15/03/2020 - 9ª rodada do Campeonato Mineiro

Cruzeiro 1x4 Grêmio - 08/09/2019 - 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Cruzeiro 1x2 Chapecoense - 26/05/2019 - 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Cruzeiro 3x0 Chapecoense - 21/10/2018 - 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Fonte: Cruzeiropédia