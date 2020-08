O Cruzeiro segue 100% no Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite desta terça-feira (11), a Raposa venceu o Guarani por 3 a 2, de virada, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e chegou à segunda vitória no torneio.

Além dos três pontos, que fizeram com que o time celeste zerasse a punição imposta pela Fifa pela dívida com o Al-Wahda-EAU, o resultado positivo desta terça-feira quebrou um jejum de 20 anos da Raposa sem vitórias sobre o Bugre, em Campinas.

O último triunfo do Cruzeiro sobre o Guarani, na casa do adversário, foi em 19 de agosto de 2000, em duelo válido pela Copa João Havelange, nome dado ao Campeonato Brasileiro disputado naquele ano.

Na ocasião, coube ao lateral-esquerdo Sorín marcar o gol da vitória do time celeste, então comandado pelo técnico Felipão.

Desde então, as equipes haviam se enfrentado mais quatro vezes no Brinco de Ouro, com duas vitórias do Guarani e dois empates.

Para manter o embalo na Série B, o Cruzeiro agora volta o foco para o Figueirense, adversário do próximo domingo (16), às 16h, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.