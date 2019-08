O Cruzeiro confirmou, nessa sexta-feira (16), que recebeu o pagamento da venda do volante Lucas Romero ao Independiente, da Argentina.

As cifras pela transferência do jogador giram em torno de 2 milhões de dólares (R$8 milhões) em um acordo que também prevê o perdão da dívida que relacionada a compra do jogador Matías Pisano, em 2016.

O montante referente a negociação de Pisano estava avaliado em aproximadamente 600 mil dólares (R$2,39 milhões) e já estava em processo de execução na Fifa.

Com a confirmação do pagamento, o Cruzeiro finalizou os trâmites de liberação do Romero e a rescisão do contrato do jogador foi publicada na manhã dessa sexta no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).

Alívio no caixa

O valor recebido pela venda de Romero servirá para aliviar o caixa do clube celeste, que vem enfrentando dificuldades para parar os salários dos jogadores e dos demais funcionários do clube nos últimos meses.

Segundo apurou o Hoje em Dia, os vencimentos correspondentes ao mês de junho, que deveriam ter sido pagos em julho, seguem em aberto.