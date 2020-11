Um detalhe importante sobre a troca de Maurício por William Pottker, feita pelo Cruzeiro com o Internacional no último final de semana, foi revelado nesta segunda-feira (2). Segundo o jornalista Adroaldo Leal, da Rádio 98, o clube celeste teve ainda sua dívida com o empresário André Cury, que representa o jogador repassado ao Colorado, diminuída de 800 mil euros para 500 mil euros como compensação pela liberação.

O Hoje em Dia apurou a informação com fontes cruzeirenses e realmente este abatimento na dívida aconteceu. Os detalhes do negócio não foram revelados porque o Internacional colocou cláusulas de confidencialidade na transação.

Desta forma, o Cruzeiro repassou 20% dos 60% dos direitos econômicos que tinha de Maurício, de 19 anos, ao clube gaúcho, que assina com o jogador por cinco anos.

E a Raposa recebe, além de 50% dos direitos econômicos de Willian Potker, de 26 anos, que assina por quatro anos com a Raposa, mais R$ 1,2 milhão, numa compensação futura paga pelo Colorado, que banca o salário do seu ex-jogador até mais de 2021. A este valor, soma-se agora os 500 mil euros abatidos na dívida com André Cury, que representam cerca de R4 3,3 milhões.

Valorização

O negócio com o Internacional estava bem encaminhado, e o Cruzeiro esperou apenas poder inscrever jogadores novamente para bater o martelo. Com a liberação, o meia Giovanni, de 26 anos, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diádio (BID) da CBF na última sexta-feira.

Ele atua exatamente na mesma posição de Régis e Maurício. Com a sua chegada, a Raposa teve mais tranquilidade para fechar o negócio com o Colorado, que era importante acontecer neste momento.

Maurício é titular da Seleção Brasileira sub-20 e tem presença certa no Sul-Americano da categoria, que será disputado em fevereiro, na Colômbia.

É uma competição que atrai olheiros de praticamente todos os grandes clubes da Europa. Uma boa participação de Maurício na competição pode ser um passo para uma negociação.

Com ele estando no Internacional, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, o valor de uma transferência será muito maior do que se ele permanecesse na Toca da Raposa II, jogando a Segunda Divisão.