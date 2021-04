O lateral Alan Ruschel garante: "A equipe vai evoluir, o trabalho está sendo bem feito, e teremos uma nova oportunidade de mostrar nosso futebol". É com essa garantia que o Cruzeiro volta à briga do Campeonato Mineiro, após 11 dias de paralisação do torneio, porém de treinos intensos na Toca II. O primeiro desafio dos azuis neste retorno da competição será diante do Tombense, nesta quinta-feira (1), às 16h, no Mineirão, pela sexta rodada.

Trata-se de um confronto direto por vaga no G-4 e, consequentemente, nas semifinais. A Raposa atualmente aparece na quinta colocação, com sete pontos, apenas um a mais que o time de Tombos, vice-campeão em 2020, mas que ocupa um modesto sétimo lugar.

Para encerrar a rodada no grupo dos quatro que avançam de fase, os celestes precisam ganhar e torcer para que, pelo menos, Athletic (terceiro colocado, com nove pontos) ou Caldense (em quarto, com oito) não vença nesta jornada. O time de São João del-Rei enfrenta o Coimbra, no Independência, enquanto a Veterana recebe o Atlético, em Poços de Caldas, em duelos que começam às 17h30.

Volta do 10

Após amargar duas partidas consecutivas como reserva, entrando nos minutos finais do triunfo sobre o Athletic e da derrota para o América, Rafael Sóbis deve começar jogando nesta quinta-feira. Goleador da Raposa na última temporada, com seis tentos, o atacante ainda não balançou a rede no Estadual.

Em seis jogos na temporada, Felipe Conceição tem duas vitórias, dois empates e duas derrotas, juntando partidas pelo Mineiro e pela Copa do Brasil

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO X TOMBENSE

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Alan Ruschel; Adriano, Matheus Barbosa (Jadson) e Claudinho (Marcinho); Bruno José (Felipe Augusto), Rafael Sóbis e Airton

Técnico: Felipe Conceição

TOMBENSE

Felipe Garcia; David, Wesley, Matheus Lopes e Manoel; Rodrigo, Paulinho Dias e Jhemerson; Rubens, Caíque e Keké (Alípio)

Técnico: Bruno Pivetti

Motivo: sexta rodada do Campeonato Mineiro

Data: 1/4/2021 (quinta-feira)

Horário: 16h

Local: Mineirão

Cidade: Belo Horizonte

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Frederico Soares Vilarinho e Magno Arantes Lira

Transmissão: Premiere