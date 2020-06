O Cruzeiro oficializou na manhã desta terça-feira que recebeu duas novas ordens de pagamento por dívidas do clube na Fifa. As cobranças são do Tigres-MEX, pela transferência do atacante Rafael Sóbis, em 2016, e do Spartak Moscou-RUS, que em 2019 negociou o também atacante Pedro Rocha com a Raposa.

Segundo nota oficial publicada no site celeste as dívidas somadas atingem quase R$ 14 milhões e tem prazos definidos de pagamento.

Pela contratação de Rafael Sóbis a Fifa emitiu ordem de pagamento no valor de R$ 11,8 milhões (US$ 2.286.840 milhões). O processo dos mexicanos foi dividido em três partes, e duas dessas estão somadas a esse valor divulgado pelo Cruzeiro. O clube tem até o dia 15 de julho para quitar a dívida, que soma o valor histórico da transferência, juros e correções.

Já os russos do Spartak Moscou devem receber até 6 de agosto o montante de R$ 2,3 milhões pelo não pagamento em dia da transferência de Pedro Rocha, que atualmente defende o Flamengo.

"Em ambos os casos, as penalidades são o impedimento de registro de atletas até que as referidas pendências sejam pagas", afirma o Cruzeiro em sua nota.

O clube reitera que o não cumprimento dos prazos não acarretará perda de pontos na Série B do Campeonato Brasileiro de 2020, como aconteceu com a dívida do volante Denílson, contratado também em 2016 junto ao Al-Whada, dos Emirados Árabes Unidos, e que o clube não conseguiu arcar com as despesas em tempo hábil, sendo punido.