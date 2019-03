As vitórias de Atlético (1 a 0), sobre Patrocinense, e América (2 a 0), sobre o Tupynambás, no último sábado (9), na abertura da 9ª rodada do Campeonato Mineiro, fazem com que o Cruzeiro encare o Tombense neste domingo (10), às 16h, no Mineirão, obrigado a vencer, pois até um empate significará a perda de qualquer chance matemática de seguir na briga pela primeira colocação.

Apesar do caráter decisivo da partida, a tendência é que o técnico Mano Menezes mande a campo uma equipe alternativa. Só não será totalmente reserva porque o zagueiro Dedé, que não participou da vitória de 1 a 0 sobre o Huracán, da Argentina, na última quinta-feira, em Buenos Aires, na partida de estreia do time no Grupo B da Copa Libertadores, por cumprir suspensão, deve ser escalado. E provavelmente ao lado de Fabrício Bruno.

Outro titular que deve estar em campo é o meia Thiago Neves. Recuperado de lesão muscular, ele, que não joga desde os 3 a 0 sobre o Villa Nova, no Castor Cifuentes, em 3 de fevereiro, está liberado pelos médicos e em boa condição física.

Marquinhos Gabriel, que pode ser considerado titular de Mano Menezes, mas entrou apenas no final do jogo contra o Huracán, pois vinha de desgaste muscular, também pode começar o jogo deste domingo.

No comando do ataque, a tendência é que Fred seja preservado, com Sassá iniciando a partida. Mas a presença do camisa 9 não está descartada.

Na oitava posição e sem risco de deixar o G-8 nesta rodada, o Tombense vem ao Mineirão com o retrospecto de ser o único time do interior que já tirou ponto do Cruzeiro, com Mano Menezes no comando, em partidas do Estadual. Isso aconteceu na edição de 2017.

Se para o Cruzeiro foram desastrosas, para o Tombense as derrotas de Patrocinense e Tupynambás foram excelentes, pois ambos são seus adversários diretos pelas vagas nas quartas de final.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO

Rafael; Orejuela, Dedé (Murilo), Fabrício Bruno e Dodô; Jadson e Ariel Cabral; Rafinha, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel; Sassá (Fred).

Técnico: Mano Menezes

TOMBENSE

Felipe Garcia; Bruno Ferreira, Lincoln Silva, Reynaldo e Bruninho; Rodrigo, Lucas de Sá, Juan, Cássio Ortega e Everton; Ricardo Jesus.

Técnico: Ricardo Drubscky

DATA: 10 de março de 2019

HORÁRIO: 16h

MOTIVO: 9ª rodada do Campeonato Mineiro

LOCAL: Mineirão (Belo Horizonte)

ARBITRAGEM: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Marcus Vinícius Gomes

TRANSIMISSÃO: Globo e Premiere