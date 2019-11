Lutar contra o rebaixamento e alcançar a meta de permanecer na Série A demanda mudanças importantes no clube que deseja o feito. Para isso é importante encontrar o equilíbrio entre defesa e ataque. No Cruzeiro, do primeiro para o segundo turno, um setor melhorou consideravalmente: a defesa. Já o ataque ainda está devendo bastante.

Nos 19 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro deste ano a Raposa sofreu 28 gols, tendo média de 1,47 gol sofrido por partida. Com mais de 68% do returno disputado o índice de gols sofridos pelo time celeste caiu drasticamente.

Nos 13 jogos da segunda metade do Brasileirão a média de gols sofridos pelo Cruzeiro é de 0,62 gol por jogo, número mais do que duas vezes menor em relação aos turno.

Em compensação o ataque vai de mal a pior. Nas primeiras 19 rodadas o Cruzeiro marcou 16 gols e registrou média de 0,84 gol por jogo. Até aqui no returno são dez gols marcados e média de 0,77, detalhe que mostra ainda à inoperância ofensiva do time na competição.

Com 26 gols marcados em 32 jogos até aqui o Cruzeiro só supera os números de CSA (21), Chapecoense (25) e Avaí (16), todos esses clubes que também lutam contra a degola.

Defesa

Nos últimos quatro jogos (Botafogo, Bahia, Athletico-PR e Atlético) o Cruzeiro sofreu apenas um gol. Nessa mesma sequência de partidas no turno a equipe estrelada contabiliava quatro tentos sofridos, quando perdeu de 2 a 0 tanto para o time paranaense quanto para o maior rival.

Com uma zaga composta por garotos na maioria do segundo turno, já que Léo perdeu a titularidade por causa de uma fratura na clavícula e Dedé precisou operar novamente um dos joelhos, Abel Braga vai dando ao time celeste o status de time com a melhor defesa do returno (apenas oito gols sofridos).

Cacá e Fabrício Bruno têm feito um bom trabalho e ajudam a Raposa a superar até o Flamengo no quesito gols sofridos no returno.

Até o líder disparado do Brasileirão, o Flamengo, com um jogo a mais, não consegue superar o Cruzeiro em tal quesito. O Mengão tem 12 gols sofridos contabilizados na segunda metade da competição.

Ataque

Na frente a média celeste é a pior registrada desde o início dos pontos corridos até a 32ª rodada do Brasileiro. A partir do momento em que o torneio começou a ser disputado por 20 clubes, no ano de 2006, o Cruzeiro nunca havia marcado menos de 30 gols até essa mesma etapa da disputa.

Mesmo em 2011, temporada em que escapou do rebaixamento na última rodada com os 6 a 1 aplicados em cima do Atlético, o ataque foi melhor. Foram 37 gols até a rodada 32 naquela época.

Fred, que em toda a carreira carregou a marca pessoal de artilheiro, não é o jogador com mais gols pelo Cruzeiro na atual edição do Brasileiro. O camisa 9 marcou cinco vezes até aqui. Thiago Neves é o maior goleador celeste na competição com seis gols.

Até o zagueiro Dedé cujo papel principal é defender tem quase a mesma quantidade de gols de Fred. O defensor marcou três gols, dois a menos do que o centroavante.