O Cruzeiro encara a URT neste domingo (26), às 11h, no Mineirão, pela décima rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro, obrigado a vencer para seguir buscando a classificação às semifinais da competição. Além disso, os três pontos colocarão fim a um incômodo jejum vivido pela Raposa, que antes da parada do futebol acumulou quatro jogos sem vitória.

O técnico Enderson Moreira inicia neste domingo a sua história no comando do time principal do Cruzeiro

O último triunfo foi em 1º de março, por 2 a 1 sobre o Uberlândia, no Mineirão. Três dias depois, o jejum começou com o empate por 1 a 1 diante do Boa Esporte, em Varginha, pela segunda fase da Copa do Brasil. A classificação acabou alcançada com o Cruzeiro, ainda comandado por Adilson Batista, vencer nos pênaltis.

A sequência de derrotas começou com os 2 a 1 sofridos para o Atlético, em 7 de março, no Mineirão. No dia 11, o time voltou ao Gigante da Pampulha, para encarar o CRB na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil e perdeu por 2 a 0.

O último jogo antes da parada, em 15 de março, no Independência, já sem torcida, determinou a queda de Adilson Batista, que já era para ter caído após a derrota para o CRB. Mas o vazamento da notícia acabou fazendo com que o Conselho Gestor que comandava o clube voltasse atrás na decisão.

O Cruzeiro foi derrotado por 1 a 0 por um time que ainda não tinha vencido no Campeonato Mineiro. E ficou a três pontos do G-4 da competição.

Invicto

Para tentar voltar a vencer, o Cruzeiro aposta principalmente num treinador que está invicto na temporada. Enderson Moreira começou o ano comandando o Ceará e não perdeu nenhum jogo em 2020. Apesar de o alvinegro cearense viver um bom momento com ele e disputar a Série A do Brasileirão, ele preferiu realizar o sonho de dirigir a Raposa.

Além de Enderson, o Cruzeiro terá as estreias do lateral-direito paraguaio Cáceres, do meia Régis e do atacante Stênio, promessa das categorias de base que deve ficar com a vaga de Angulo. Emprestado pelo Palmeiras, o colombiano foi titular do time durante toda a preparação, mas esta semana a equipe paulista pediu o seu retorno, após negociar Dudu com o mundo árabe.

O desfalque de última hora é o zagueiro Léo, que testou positivo para coronavírus no último exame realizado na Toca II. O Hoje em Dia antecipou que o jogador ficaria fora do jogo contra a URT. Marllon deve ser o substituto.

Há ainda o retorno do lateral-esquerdo Patrick Brey, que briga com João Lucas pela lateral esquerda. Na ausência de Maurício, suspenso, o garoto Stênio fará a função de meia-atacante pelo lado direito. Outro desfalque no Cruzeiro pelo terceiro cartão amarelo é Jadsom. Assim, Jean e Ariel Cabral formam a dupla de volantes.

URT

O time de Patos de Minas sofreu mudanças profundas durante a parada do futebol. O técnico Ademir Fonseca rescindiu seu contrato e acertou com o Villa Nova, que luta contra o rebaixamento. Assumiu em seu lugar o ex-auxiliar Johnatan Alemão.

Foram apenas sete dias de treinamentos no Estádio Zama Maciel para encarar o Cruzeiro, neste domingo, e o América, na última rodada, em Patos de Minas, na próxima quarta-feira (29).

Do grupo que disputava o Campeonato Mineiro, ficaram apenas dez atletas e apenas dois deles, o volante Valkenedy e o atacante Kesley, foram titulares na última partida disputada, o empate com o lanterna Tupynambás.

Sem correr risco de rebaixamento, a URT tem como objetivo maior tentar uma vaga na Série D do ano que vem, mas para isso precisa, além de seus resultados, contar com tropeços do Uberlândia.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Cacá, Marllon e João Lucas; Jean e Ariel Cabral; Stênio, Régis e Patrick Brey; Marcelo Moreno. Técnico: Enderson Moreira

URT

Cris; Mizael, Davy, Rodolfo e Jhonathan Moc; Túlio, Valkenedy e Arilson; Kesley, William Mococa e Júlio Magalhães (Lélis ou Amorim). Técnico: Johnatan Alemão

DATA: 26 de julho de 2020

HORÁRIO: 11h

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

ARBITRAGEM: Paulo César Zanovelli da Silva, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Magno Arantes Lira

TRANSMISSÃO: Premiere