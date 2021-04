O Cruzeiro divulgou, na tarde desta segunda-feira (12), os jogadores relacionados para o duelo com o América-RN, nesta quarta, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal, pela segunda fase da Copa do Brasil.

A lista conta com os mesmos 23 atletas que estiveram á disposição no clássico contra o Atlético, vencido pela Raposa por 1 a 0, no último domingo, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. Sem novos desfalques por suspensão ou lesão, os únicos jogadores do elenco que estão sem condições de jogo são o zagueiro Léo, o volante Henrique, ainda no departamento médico, e o volante Ariel Cabral, em trabalho de preparação física após se apresentar ao clube estrelado em março.

O zagueiro Manoel, que pediu para deixar o clube na véspera do clássico, ficou de fora da relação, como esperado.

Por se tratar de um jogo único, o vencedor do duelo garante a classificação. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida na disputa de pênaltis.

Na primeira fase da competição, a equipe celeste eliminou o São Raimundo-RR, depois de empatar por 1 a 1, em Boa Vista.

O time potiguar, por sua vez, passou pelo Real Brasília-DF, com uma vitória por 2 a 0, na capital federal.

Confira os 23 relacionados pelo técnico Felipe Conceição:

Goleiros: Fábio e Lucas França

Laterais: Alan Ruschel, Geovane, Matheus Pereira e Raúl Cáceres

Zagueiros: Eduardo Brock, Ramon e Weverton

Meio-campistas: Adriano, Claudinho, Jadson, Marcinho, Matheus Barbosa, Matheus Neris e Rômulo

Atacantes: Airton, Bruno José, Felipe Augusto, Marcelo Moreno, Rafael Sóbis, Stênio e William Pottker

