O Cruzeiro divulgou a lista de relacionados para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra a Juazeirense, na quarta-feira (9), às 19h, no Adauto Moraes. Para este confronto, que vale vaga nas oitavas de final e mais R$ 2,7 milhões de premiação, o técnico Felipe Conceição convocou 22 atletas, o que equivale a duas equipes (confira abaixo).

Após o revés por 4 a 3 para o CRB, nesse domingo (6), no Mineirão, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Raposa se reapresentou na manhã desta segunda (7), na Toca II, e viaja à tarde para Juazeiro (BA).

Por ter vencido o duelo de ida por 1 a 0, no Gigante da Pampulha, na última quinta (3), com gol marcado pelo atacante Bruno José, o Cruzeiro precisa de, no mínimo, um empate para garantir um lugar na próxima fase.

Assim como no primeiro jogo, Conceição não contará com o volante Flávio e o zagueiro Joseph, que atuaram pelo América no torneio e, por conta disso, não podem vestir a camisa celeste nesta edição.

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Fábio e Vitor Eudes

Laterais: Kaiki, Matheus Pereira e Raúl Cáceres

Zagueiros: Eduardo Brock, Paulo, Ramon e Weverton

Meio-campistas: Adriano, Claudinho, Marco Antônio, Matheus Barbosa, Matheus Neris e Rômulo

Atacantes: Airton, Bruno José, Felipe Augusto, Guilherme Bissoli, Rafael Sóbis, Riquelmo e Stênio