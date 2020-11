O Cruzeiro informou, na tarde desta quarta-feira (11), que a Assembleia Geral Extraordinária que vai debater e votar sobre o novo Estatuto do clube foi remarcada do dia 19 de novembro para os dias 27 e 28 deste mês.

De acordo com a Raposa, o adiamento, formalizado através de edital publicado nessa segunda (9), se deu para que haja mais tempo para uma discussão sobre o tema.

Com a mudança, os debates serão realizados no dia 27 e a votação no dia seguinte. Tudo de forma virtual, em razão da pandemia de coronavírus.

Ainda segundo o clube estrelado, mais de 2.000 conselheiros terão direito a voto. Esses terão um chat à disposição para sanar as dúvidas que surgirem no processo.

Aqueles que desejarem se manifestar oralmente deverão se cadastrar previamente para que o tempo seja dividido igualmente entre todos.

A modernização do Estatuto do clube é uma das bandeiras levantadas pelo atual presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues.

Logo após tomar posse do cargo, em 1º de junho, Sérgio Rodrigues constituiu uma comissão responsável por dar andamento ao processo de modernização do Estatuto.

O grupo iniciou a elaboração do novo regimento com reuniões semanais na Sede Administrativa, e também contou com sugestões de conselheiros, associados, funcionários e torcedores, que foram ouvidos por e-mail.

Agora, a proposta de modernização do Estatuto seguirá para votação em assembleia geral, que reúne todos os sócios com direito a voto no Clube.