O empate do Cruzeiro em 1 a 1 com o São Paulo no último domingo foi um alento para o torcedor cruzeirense, que viu um time mais agressivo em campo e buscando mais o jogo, características que serão imprescindíveis não só na sequência do Campeonato Brasileiro, mas, também, na Copa do Brasil.

Apesar da melhora no duelo com o Tricolor Paulista, no Brasileirão, o futebol apresentado pelos jogadores ainda está muito aquém do imaginado por todos, já que a Raposa tem um dos elencos mais valiosos do Brasil. E isso justifica os números apresentados pelo clube no Campeonato Brasileiro deste ano, os piores na década. Isso, levando-se em conta as sete primeiras rodadas da competição.

Desde 2009 o Cruzeiro não tinha um desempenho tão pífio nos sete primeiros jogos do Nacional.

Nem mesmo na temporada de 2011, quando o time lutou contra o rebaixamento e se salvou na última rodada com o famoso 6 a 1 aplicado no rival Atlético, os números nos sete primeiros jogos foram tão ruins (veja arte abaixo).

Em 2019 o time celeste repete, justamente, a campanha de dez anos atrás: duas vitórias, um empate e quatro derrotas.

Na 15ª colocação e com sete pontos somados, o time de Mano Menezes chega à oitava rodada na mesma condição que chegou em 2009, com a diferença de que naquele ano o time dividia atenções com a reta final da Copa Libertadores da América, quando acabou ficando com o vice-campeonato, em casa, ao perder por 2 a 1 para o Estudiantes, da Argentina.

E a reação precisa gerar mais frutos. Amanhã, a Raposa decide vaga às quartas contra o Fluminense, no Mineirão, em duelo que vale R$ 2,5 milhões a quem se classificar. Ao time de Mano Menezes caberá uma vitória simples, já que a partida de ida terminou em 1 a 1, no Rio de Janeiro.

Desempenho ruim

O desempenho ruim do Cruzeiro dentro de campo resume bastante bem a campanha que a Raposa faz até aqui na atual edição do Brasileirão.

“Era importante nós darmos uma resposta para o nosso torcedor, para ele recuperar a confiança de ver o Cruzeiro jogando bem de novo, porque será necessário jogar bem na quarta-feira na Copa do Brasil para avançar às quartas de final”, analisa Mano.

Como terá pouco tempo entre a decisão de amanhã e o jogo do próximo fim de semana, contra o Corinthians, pela rodada oito do Brasileirão, Mano Menezes quer que os números passem a validar agora as vitórias do time.

“A equipe vem criando há três jogos oportunidades, boas oportunidades, em número bastante bom, o suficiente para vencer. Eu sempre penso que o futebol obedece ao futebol. Se nós mantivermos esse rendimento de equipe, logo vamos estar em outro lugar da tabela, que é o lugar que todos tinham a expectativa de que a gente estivesse, mas que por um momento de queda de produção ainda não estamos”, enfatizou.