Foi publicada na tarde desta quarta-feira (21), no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), a rescisão do contrato de empréstimo do volante Jean com o Cruzeiro. O jogador agora retorna ao Palmeiras, que havia cedido o volante até o final desta temporada.

A trajetória de Jean na Toca da Raposa II foi encurtada em razão de uma lesão no joelho esquerdo, que deve fazer com o que o meio-campista volte a atuar apenas em 2021. A tendência, inclusive, é de que o jogador tenha que ser submetido a uma cirurgia no local.

O clube estrelado confirmou o fim do vínculo, afirmando que o meio-campista vai continuar o tratamento no Verdão.

Contratado em março, Jean deixa o Cruzeiro com nove jogos disputados e um gol marcado.

A última partida do volante pela Raposa ocorreu no dia 19 de setembro, quando o time celeste foi derrotado por 3 a 1 para o CSA, pela 10ª rodada da Série B.

Quatro dias depois, o Cruzeiro confirmou a lesão que abreviou a trajetória de Jean com a camisa estrelada.