Diagnosticado com uma alteração cardíaca, nos exames de pré-temporada realizados no início de fevereiro, o atacante Zé Eduardo teve a situação clínica atualizada pelo Cruzeiro, na tarde desta quarta-feira (17).

De acordo com o clube estrelado, o jogador, que ficou quase um mês em repouso, por recomendação médica, se submeteu a novas avaliações nos últimos dias, em que se observou uma melhora nos parâmetros, no entanto, sem resolução por completo na alteração.

Desse modo, o departamento médico da Raposa optou em dar mais um período de descanso para o centroavante, para em seguida refazer os exames para acompanhar a evolução do quadro.

Trajetória

Formado na base do clube, o jogador de 21 anos foi reintegrado ao elenco celeste em setembro do ano passado, pelo então técnico Ney Franco, após bom desempenho nos empréstimos a Villa Nova e América-RN.

No time potiguar, o jogador vinha de uma sequência de cinco gols nos cinco jogos que havia disputado.

No primeiro semestre, Zé também havia deixado boa impressão no período em que esteve cedido ao Villa, marcando quatro gols nos cinco jogos que disputou, sendo que iniciou jogando em apenas um deles.

Entretanto, apesar dos bons números, Zé Eduardo foi acionado em apenas um jogo da Série B, em que atuou pouco mais de 20 minutos.

Imbróglio e acerto

Sem oportunidades com a camisa celeste, o jogador ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho contra a Raposa, na segunda quinzena de janeiro, cobrando verbas trabalhistas que estavam em atraso e pedindo a rescisão unilateral do vínculo. O valor da causa ultrapassava os R$2 milhões.

Após a Justiça indeferir o pedido de liminar para o rompimento do contrato, as partes teriam uma audiência marcada para fevereiro.

Entretanto, o atacante chegou a um acordo com o clube estrelado, retirou o procedimento e foi reintegrado ao elenco comandado pelo técnico Felipe Conceição.

No consenso, a cúpula e a comissão técnica azul se comprometeram a dar mais oportunidades ao jogador.