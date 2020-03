“Zerado e sem dor”. É desta forma que o meia Robinho resume seu momento físico atual, após um período de recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo. Segundo a assessoria de imprensa do jogador, ele será avaliado próximo ao clássico para saber se terá condições de enfrentar o Atlético, no sábado (7), às 19h, no Mineirão, pela oitava rodada do Mineiro. O mais provável, porém, é que ainda precise de alguns dias para aprimorar a forma física.

Robinho havia sofrido lesões tanto no ligamento colateral medial do joelho esquerdo quanto no tendão patelar, no dia 5 de dezembro do ano passado, em partida contra o Grêmio, pela penúltima jornada do Brasileirão.

O meia foi operado em 11 de dezembro pelo médico Dr. Sérgio Campolina, e a previsão de retorno era de seis meses. No entanto, a recuperação superou as expectativas.

“Foi um período difícil, mas muito bom de recuperação. Só tenho que agradecer ao médico do clube, Sérgio Campolina, que fez um trabalho espetacular. Estava com receio da cirurgia e o Doutor Sérgio me encorajou muito. Tenho que agradecer também aos fisioterapeutas que cuidaram de mim neste período, tanto o pessoal de Maringá com a equipe do Kleber Eloi Gomes Barbao quanto os profissionais do Cruzeiro: Charles Costa, Eduester Lopes e Ronner Bolognani. Hoje vejo que todo o esforço valeu a pena”, afirmou o atleta.

Robinho já disputou 179 confrontos e marcou 25 gols pelo Cruzeiro.