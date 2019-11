O Cruzeiro depende de suas próprias forças para deixar a zona de rebaixamento hoje. O time “só” precisa vencer o CSA, às 21h30, no Mineirão, pela 35ª rodada do Brasileiro. Isso porque o Flamengo fez o “favor” de superar o Ceará, ontem, no Maracanã, por 4 a 1, de virada, resultado que beneficiou a Raposa na luta contra o Z-4. O Vozão está estacionado em 16º lugar, com 37 pontos, um a mais que a Raposa.



A chama da esperança permanece acesa. Caberá aos comandados de Abel Braga diminuir o peso desse “calvário”. Um empate ou uma derrota, porém, diminuiria drasticamente as chances celestes.



Retorno

CSA e Cruzeiro voltam a se enfrentar no Mineirão após 33 anos. A última vez que ambos os clubes ficaram frente a frente no Gigante da Pampulha foi em 1986, no Brasileiro daquele ano. E a Raposa levou a melhor com a vitória por 2 a 0, gols de Hamilton e Ernani.



O Cruzeiro enfrentará no Mineirão o pior visitante da Série A do Campeonato Brasileiro de 2019. Em 17 jogos fora de casa, o CSA perdeu 13, empatou três e venceu apenas um, o Fluminense, no Maracanã, em agosto. É um trunfo, quem sabe, do time celeste para esse duelo decisivo.<EM>



Escalação



A escalação do Cruzeiro só será liberada por Abel Braga uma hora antes do confronto, no Gigante da Pampulha, mas é praticamente certo que Pedro Rocha voltará ao ataque do Cruzeiro, provavelmente na vaga de David.



O outro meia pelo lado do campo pode ser Ezequiel, que foi contratado ainda nos tempos de Rogério Ceni e que era reserva do Sport na Série B.

Se isso se confirmar, Robinho, que foi titular na goleada de 4 a 1 para o Santos, no último sábado, na Vila Belmiro, volta para o banco de reservas.



No setor defensivo, com a lesão de Dodô, Egídio, apesar da péssima atuação diante do Peixe, deve ser mantido na esquerda.



Serviço:

Data: 28 de novembro

Local: Mineirão

Motovo: 35ª rodada da série a do Campeonato Brasileiro

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) Transmissão:Premiere

Arbitragem: Vinícius Gonçalves Dias Araújo, auxiliado por Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Bruno Salgado Rizo, todos de São Paulo



