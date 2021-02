O atacante Bruno José, um dos destaques do Brasil de Pelotas na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro será jogador do Cruzeiro. Após ter a ida para a Toca da Raposa ameaçada, devido às pendências financeiras que o clube tem com o empresário Jorge Machado, a Raposa conseguiu contornar a situação e deve anunciar o jogador de 22 anos em breve.

De acordo com informação recebida pelo Hoje em Dia nesta sexta-feira (12), o destino do atleta, que pertence ao Internacional, poderia ser o América, outro interessado em tê-lo para a temporada 2021 que se inicia. Contudo, neste sábado (13), o caso teve reviravolta e os Celestes voltaram ao protagonismo no caso.

Pelo Brasil de Pelotas, Bruno José fez 22 jogos na Série B e anotou seis gols, além de ter dado duas assistências. Ponta, veloz, ele chegará para ser mais uma peça da equipe de Felipe Conceição que, pela segunda vez, tentará o retorno à elite do futebol brasileiro.