Conforme já havia noticiado a Rádio Itatiaia, nesta quarta-feira (24), o Cruzeiro está bem próximo de encerrar a dívida com o PSTC, do Paraná, referente à uma porcentagem da venda do zagueiro Bruno Viana ao Olympiacos, da Grécia, em 2016. A pendência impede que a Raposa inscreva os reforços contratados para a temporada 2021.

"Faltam algumas horas para resolver. O Acordo está feito. Falta apenas o despacho para homologar. Estive no Rio de Janeiro à tarde inteira para cuidar disso. Está caminhando muito bem. Demorou mais pela demora do PSTC para responder, mas o pessoal foi compreensível e as conversas foram muito boas", destacou o presidente Sérgio Santos Rodrigues em entrevista à Rádio Liberdade FM.

Por conta desta dívida com o time paranaense, o Cruzeiro foi punido pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) com o chamado "transfer ban".

Até o momento, a diretoria anunciou seis reforços para o técnico Felipe Conceição: o lateral-esquerdo Alan Ruschel, os volantes Matheus Neris e Matheus Barbosa, o meia Marcinho e os atacantes Felipe Augusto e Bruno José. A diretoria celeste ainda trabalha para anunciar o zagueiro Eduardo Brock.