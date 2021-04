O Cruzeiro está apoiando o projeto ”Unindo Forças BH: Todos contra a fome”, que visa levar alimento a pessoas de Belo Horizonte e Região afetadas pela crise econômica agravada pela pandemia.

Os torcedores podem contribuir com qualquer valor na conta da campanha, auditada pela Grant Thornton, por meio deste link.

Segundo a organização do “Unindo Forças BH”, “a iniciativa começou com oito instituições e hoje já são mais de 70 envolvidas na causa. O valor arrecadado é usado para a compra de cestas básicas para serem distribuídas para os projetos sociais e comunidades carentes”.

O apoio do Cruzeiro dá continuidade a ações solidárias do clube no ano de seu centenário, através do Desafio 100 Toneladas. Em 2021, o clube arrecadou cerca de 2,5 toneladas de alimentos, doados ao Serviço Voluntario de Assistência Social (Servas) e a comunidades indicadas pela torcida.