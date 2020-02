A chegada do Núcleo Diretivo Transitório ao Cruzeiro ajudou o clube a se organizar em vários setores, mas mesmo com o aumento considerável no nível de gestão organizacional o clube sofre com as dívidas e aumento no número de processos trabalhistas. De janeiro até agora a Raposa já foi citada em 13 novos procedimentos na Justiça do Trabalho. Já são, no total, 98 ações que os advogados celestes buscam resolver.

A última delas envolve o atacante Fred. Sem acordo com o Cruzeiro após várias reuniões que chegaram a ser caracterizadas como "proveitosas" por ambas as partes, agora o centroavante busca rescindir seu contrato de forma unilateral. O jogador, além da quebra de contrato, cobra o pagamento de salários e pendências trabalhistas atrasadas que somam o montante de R$ 31 milhões (contando o valor de R$ 10 milhões cobrados pelo Atlético). A discussão será feita na 1ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte e a audiência de conciliação está marcada para março.

No começo do ano o Cruzeiro contabilizava 86 processos trabalhistas. Fevereiro nem terminou e esse número já cresceu 13,3%, um aumento substancial que coloca o clube perto de uma marca negativa: se citado mais duas vezes na Justiça do Trabalho a Raposa acumulará cem processos trabalhistas.

Novos processos

Os 13 novos processos iniciados em 2020 são divididos entre funcionários do departamento administrativo do clube, jogadores, membros de comissão técnica e até prestadores de serviço. Três ações correm em segredo de justiça, dentre essas a do goleiro Rafael, e os atacantes Fred e David.

'Explosão' no número de processos

Entre 2018 e 2019 o Cruzeiro sofreu com o "boom" de processos na Justiça. Nesse período foram 54 novas ações que, coincidentemente, foram registradas dentro do período em que a dívida do clube também cresceu consideravelmente. Isso por decisões equivocadas da última gestão e reflexos de má gestão ainda no período em que Gilvan de Pinho Tavares comandou o clube.

O aumento de processos na Justiça do Trabalho chegou a mais de 300%, saltando de 31 (em 2017) para 98 em 2020. Os números foram retirados pela reportagem da Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas do Cruzeiro nesta segunda-feira, 10 de fevereiro.

Ezequiel

Nesta segunda-feira aconteceu na 39ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte a audiência de conciliação entre o Cruzeiro e o lateral-direito Ezequiel. O jogador cobra do clube a quantia de R$ 647.981,01 por atraso salarial e outras pendências trabalhistas.

Os advogados da Raposa propuseram pagar ao lateral R$ 280.481,10 em 15 parcelas, com o primeiro pagamento a partir de fevereiro de 2021. Não houve acordo e a audiência de instrução foi marcada para 30 de setembro deste ano, quando o clube e o atleta ficarão novamente frente a frente, mas desta vez com testemunhas que serão arguidas pelo juiz.

Quantidade de ações na Justiça do Trabalho contra o Cruzeiro de 2009 a 2020

2009: 5

2010: 1

2011: 6

2012: 5

2013: 2

2014: 3

2015: 3

2016: 2

2017: 4

2018: 21

2019: 33

2020: 13