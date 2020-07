Há uma semana o Cruzeiro lançou a categoria "Diamante" do programa Sócio 5 Estrelas e em sete dias o clube atingiu 20% da meta de adesões nesse novo plano. A diretoria do Cruzeiro espera ter mil associados pagando R$ 1 mil, o que geraria anualmente um faturamento de R$ 12 milhões.

Na "Super Live" realizada na manhã desta sexta-feira na Toca II o presidente Sérgio Santos Rodrigues deu pequenos detalhes sobre a categoria Diamante, que atinge 1/4 da perspectiva do Cruzeiro com a participação de jogadores e artistas.

“Recebi uma notícia ótima aqui agora. Dois grandes cruzeirenses, Samuel Rosa e Henrique Portugal, acabaram de fazer o sócio Diamante. Mandaram aqui a confirmação, os nomes deles constam na lista, é isso que a gente precisa. Temos o Fábio, o Léo, o (Marcelo) Moreno, os jogadores que estão fazendo sócio. E os artistas cruzeirenses também estão fazendo sócios. Obrigado, Samuel, obrigado, Henrique”, afirmou Sérgio Rodrigues.

De acordo com o presidente celeste foram feitas 200 inscrições na modalidade para torcedores mais abonados. “Estamos passando de 200 (sócios inscritos). O objetivo do Sócio Diamante é proporcionar experiências e criar relacionamentos entre essas pessoas. É um produto legal, a gente sabe que não é barato, mas em uma semana conseguir essa quantidade de adesões, tenho certeza de que vamos bater a meta de 1.000 o quanto antes", garantiu.

Em conversa com o goleiro Fábio durante a live, o camisa 1 celeste elogiou o novo projeto encampado pela gestão atual do clube.

“Show de bola. Projeto maravilhoso. Fico feliz de poder participar, já estou com o meu garantido, a família está garantida nos jogos do Cruzeirão Cabuloso. Convido todos vocês a adquirirem aí", comentou.

Cruzeirenses famosos, Samuel Rosa e Henrique Portual, da banda mineira Skank, foram elogiados nominalmente pelo presidente Sérgio Rodrigues durante a live.

“O Henrique, além de estar no Comitê de Inovação aqui, todos sabem do grande cruzeirense que ele é. O Samuel, então, nem se fala. Quantos vídeos a gente viu do Samuel perdendo a cabeça no Mineirão, o tanto que ele gosta do Cruzeiro. Um abraço aos dois, obrigado por acreditarem no processo de construção do novo Cruzeiro”, parabenizou.

Mensalidade salgada

O valor da modalidade Diamante realmente não é para qualquer um. O valor de R$ 1 mil cobrado por mês ultrapassa em R$ 400 a quantia ofertada pelo Governo Federal na primeira etapa do Auxílio Emergencial (R$ 600) durante a pandemia do coronavírus.

Além disso, esse valor compraria mais de 12 cestas básicas em supermercados de Belo Horizonte, uma vez que pacote com 18 ítens básicos de alimentação custa em média R$ 78.

Comparando aos valores de outras categorias do programa Sócio 5 Estrelas temos outro parâmetro.

Uma cota da categoria Diamante paga quase 84 mensalidades do Sócio Reconstrução, que custa R$ 12 por mês. R$ 1 mil é o equivalente ao pagamento de sete anos da modalidade mais barata do programa de fidelidade do Cruzeiro.

O valor de um mês do sócio Diamante paga também quase 34 cotas do Cruzeiro Sempre (R$ 30 mensais), 11 cotas do "Cabuloso" (R$ 90 por mês), quase sete da modalidade Sangue Azul (R$ 150 mensais) e quase cinco da categoria Palestra (R$ 205 mensais).

Mais de uma cota

Sérgio Santos Rodrigues, que reconheceu o preço elevado da modalidade "Diamante", fez questão de agradecer os que aderiram ao programa. Inclusive os que optaram por ter mais de uma cota.

"Obrigado a cada um dos cruzeirenses que topou isso. Inclusive, alguns fizeram mais de um. O Ricardo, do Sabor da Carne (patrocinador do clube), fez dois, por exemplo, Tem muita gente fazendo mais de um. Tenho certeza que será um grande sucesso o sócio Diamante e ajudará muito no projeto de reconstrução do Cruzeiro", falou.

Contrapartida

Para pagar R$ 1 mil por mês e ser um sócio Diamante o torcedor terá contrapartidas diferenciadas. Terá lives especiais com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, como aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, e outras benesses.

O Cruzeiro informou que todo sócio dessa categoria poderá ter encontros exclusivos com outros membros para fazer contatos comerciais, terão acesso ao "Palco Presidente" nos jogos em que o time for mandante, receberá camisas como brindes, como o uniforme do centenário, por exemplo, além de ingressos para festas e outros.