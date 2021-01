O acesso à Série A do Brasileiro ficou no campo do sonho. A realidade, no entanto, representou um pesadelo a torcedores do Cruzeiro, frustrados com o planejamento fracassado feito pelas diretorias que o clube teve ao longo de 2020, os problemas que infestaram os bastidores e as ondas de dívidas de longa data que continuam a inundar a Toca. Neste cenário, o time encerra, de forma melancólica, sua participação nesta Segundona, ciente de que terá que disputar, no mínimo, mais uma edição. A despedida será contra o Paraná, no Durival Britto, nesta sexta-feira (29), às 21h30.

Partida esta que será a primeira sem Felipão, após a saída do treinador. Com isso, a equipe estrelada, em busca de um novo comandante, será dirigida por Célio Lúcio, assim como se deu no empate em 0 a 0 com o Juventude, pela 16ª rodada, no Mineirão.

Naquela ocasião, Célio também exercia o papel de técnico interino, depois da demissão de Ney Franco e antes de Felipão preencher de vez a lacuna em sua segunda passagem pelo Cruzeiro.

Diferentemente do duelo com os gaúchos, em que a Raposa necessitava de um resultado positivo para iniciar uma reação a fim de deixar a zona do rebaixamento, o time celeste vai apenas cumprir tabela nesta sexta-feira, já que nem ele nem o Paraná possuem objetivos na competição.

Sem chance de subir ou com risco de cair, o Cruzeiro, 12° colocado, com 48 pontos, encara um dos quatro clubes rebaixados à Série C. Com 36, em 18°, o Paraná respira seus últimos minutos nesta edição da Segunda Divisão, torneio este que os azuis voltarão a vivenciar por mais 38 rodadas em 2021, após este jogo.

Artilheiro do Cruzeiro na Série B, com seis gols, Sóbis foi um dos poucos jogadores que se salvaram na campanha ruim do time na competição

FICHA TÉCNICA

PARANÁ X CRUZEIRO

Motivo: 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 29/1/2021 (sexta-feira)

Horário: 21h30

Estádio: Durival Britto

Cidade: Curitiba-PR

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima, auxiliado por Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor, todos gaúchos

Transmissão: Premiere